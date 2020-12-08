▲ 本港貧窮住戶失業人數達11萬 樂施會籲政府發放短期失業津貼

新冠肺炎疫情未止，本港失業率持續攀升。樂施會分析政府統計處數據發現，今年第二季的貧窮住戶失業人數升至近11萬，比去年同期增加1.6倍，而45至59歲的年齡組別佔整體貧窮住戶失業人數近四成；25至29歲的年齡組別失業人數升幅最明顯，比去年同期增加2.4倍。

75%貧窮失業人士不在綜援網内

樂施會分析政府統計處2019年和2020年第二季的「綜合住戶統計調查」的貧窮住戶（即月入低於全港住戶入息中位數的一半）數據，失業人數近11萬，當中有七成半貧窮失業人士不在綜援網内。樂施會推算，僅四分之一在貧窮綫下的失業人口有領取失業援助，而政府亦未有為其他失業人士提供有力援助，料第四波疫情會對他們的生活狀況帶來更大的衝擊。

另外，報告發現貧窮住戶的失業人數佔整體失業人數逾四成，較去年同期高出8.8%，當中逾一半人已持續失業3個月以上，逾兩成更失業達半年以上。

以年齡組別劃分，45至59歲年齡組別的貧窮住戶失業人數最多，佔整體貧窮住戶失業人數近四成；而25至29歲的年齡組別失業人數升幅最明顯，較去年同期多逾2.4倍人失業。

零售業成重災區

報告顯示，零售，住宿及膳食服務的貧窮住戶失業情況最為嚴峻，失業人數達29,700，升幅逾2倍；公共行政、社會及個人服務業的貧窮住戶失業人數升幅則最明顯，較去年同期上升3倍，涉及過萬名貧窮人士。

樂施會建議，政府透過關愛基金向貧窮綫下的失業人士，每人發放不少於6個月、每月不少於5,000元的短期失業津貼，預計最終會有約80,000人受惠。另外，機構亦建議政府增加「特別・愛增值」計劃2津貼的課程涵蓋範圍，以協助他們就業。

責任編輯：曹佩鈞