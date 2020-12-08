▲ 【離岸戶口】美股戶口低至零元開戶即可離岸 開海外虛擬銀行是否可行？ -

近來不少人有意開設離岸戶口（Offshore Account），為投資海外或分散風險作打算。銀行離岸戶口資金門檻普遍較高，動輒要求100萬港元以上資金。資金不多，低門檻選擇則有離岸美股戶口，部分更未有設立開戶資金要求。

透過證劵行開設離岸戶口的要求，入場門檻遠較銀行低，部分更沒有最低資金要求，手續亦較簡單。需要留意，開立美股戶口時應選擇由SIPC（美國證券投資者保護公司）承保的美股網上券商，萬一相關券商倒閉，客戶都能得到保障。

【開離岸戶口資產結餘要求不一 最高達150萬港元：按此】

第一證券 Firstrade

開戶資金：沒有要求，僅要求帳戶在交易前有可用資金

開戶流程：在網上進行，遞交護照副本作身份認證，最快1至2工作天便能確認成功開戶。

投資產品：股票、期權、ETF、債券及基金等

50萬美元SIPC保障

買賣股票零佣金

帳戶達25,000美元（約19萬港元）以上，可申請Visa Debit卡（ATM提款手續費：3%）

轉帳方式：銀行電滙，如擁有美國銀行帳戶，可採用ACH電子轉帳

嘉信理財 Charles Schwab

開戶資金：2.5萬美元（19萬港元）

開戶流程：填寫申請表及美國國稅局（IRS）W-8BEN 表格，遞交護照副本及水電費帳單原件或影印本，並存入開戶資金。

投資產品：股票、美國預託證券（ADR）、債券（美國國債及公司債券等）

50萬美元SIPC保障

買賣美股交易零佣金

國際版可申請Visa Debit卡；香港版則沒有

轉帳方式：支援郵寄支票、銀行電滙，或從另一券商轉帳

德美利證券 TD Ameritrade

開戶資金：沒有要求

開戶流程：在網上進行，遞交護照副本及地址證明作身份認證，最快5至7工作天確認成功開戶。

投資產品：股票、期權、期貨、金屬及年金等

沒有最低存款要求

有50萬美元SIPC保障

買賣美股交易零佣金

轉帳方式：支援轉數快、郵寄支票、銀行電滙，或從另一券商轉帳

現時德美利證券推出開戶優惠，新客戶從銀行或另一券商轉最少3,500美元（約27,128港元）至德美利證券帳戶，德美利證券將會把高達100美元（約775港元）的轉入費用繳還至用戶。

【認識離岸戶口？開設離岸戶口要留意什麼：按此】

開設海外虛擬銀行是否可行？

除了美股戶口外，如想資金離岸，亦有人選擇開設海外虛擬銀行。不少海外虛擬銀行已獲當地政府發牌，亦設有存款保障，大部分不設開戶資金開求，申請程序只需經網上進行，或較實體銀行簡單。大多海外虛擬銀行均要求申請人提供護照作身份認證，部分接受香港特區護照，部分則只接受服務國家的護照，而以英國虛擬銀行Monzo為例，持有特區護照或英國國民（海外）護照（BNO）亦可申請，但同時需提供當地收件地址。

英國虛擬銀行 Monzo

開戶資金：沒有要求

開戶流程：在應用程式進行，遞交護照副本作身份認證，需提供當地收件地址收取實體卡

開戶資格：身在英國，毋須遞交地址證明，惟需提供當地收件地址收取實體卡

存款受英國FSCS（Financial Services Compensation Scheme）的保障，上限為每人85,000英鎊（約879,000港元）

Monzo卡設有Mastercard的網絡提款；在歐盟區外，每月的首200英鎊（約2,069港元）提款可免收手續費，其後的金額則收3%手續費。

德國虛擬銀行 N26

開戶資金：沒有要求

開戶流程：在應用程式進行，遞交護照副本作身份認證，需提供當地收件地址收取實體卡

開戶資格：身在 服務地區 ，包括大部分歐洲地區及美國，暫不包括英國；香港不在服務地區之列

，包括大部分歐洲地區及美國，暫不包括英國；香港不在服務地區之列 存款受德國私人銀行的補償計劃「Compensation Scheme of German Private Banks」的保障，在歐盟成員國內，設持有的最高10萬歐元（約93.9萬港元）存款保障。

責任編輯：李瑩