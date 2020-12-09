【危疾年輕化】年輕人患癌風險提高　應趁年輕備危疾保障

▲ 年輕人患癌個案增加18% 應趁年輕備危疾保障

最近我曾與年輕朋友交流，希望了解他們決定是否購買危疾保障時有何考慮因素。他們列出的原因可謂五花八門，但細心整理過後，其實可簡單歸納成一句：「我還年輕，患上危疾的風險低，年紀大一點時再考慮吧！」

除了自感患病風險相對低外，保費是其中一個考慮因素。宏利早前與一間再保險公司合作進行調查，發現年輕人購買危疾的比例較低。在18至29歲的年輕組別當中，僅有21%受訪者已購買危疾保險，而有意在未來12個月購買危疾保險的受訪者比例更低，僅14%。在未有意慾購買保險的受訪者中，有高達55%的25至29歲受訪者指價錢是考慮因素之一。

危疾年輕化風險增

上述心態在年輕人中其實十分常見，不過值得留意的是，危疾有年輕化趨勢。以最常見的危疾癌症為例，根據醫管局香港癌症資料統計中心的數據，2011年至2016年期間的新增癌症個案中，年輕人患癌的個案增加18%，反映年輕人患上危疾的風險已進一步提高。

另一個年輕人容易忽略的因素是，年紀愈輕投保所需保費愈低，加上市面上有部分危疾產品採固定保費模式，保證危疾產品不會加價，提早鎖定相對地較低的保費無疑有利於未來人生規劃。同時，年輕人因身體已有毛病令部分情況被列入「不保事項」的機會亦會較低，保障更加完整。

成家立室保障需要隨之增加

隨着年歲漸長，年輕人開始成家立室，成為家庭收入支柱，需肩負更多責任。然而，一旦他們不幸患上危疾，即使平日再拼搏亦要放下工作，專心治療，惟這亦意味着收入減少甚至須面對一段零收入的時間。在這期間，患者同時要支付一筆動輒數十萬甚至上百萬元的危疾治療開支，可謂百上加斤；而這數字還未計算本港每年約8%的醫療通脹，日後的醫治成本負擔將進一步增加。

危疾保險其中一個主要功用是為患者在失去工作能力以及收入期間提供一筆過賠償，這時候一份保障充足的危疾保險便以紓緩患者的財務壓力，使他們得以安心養病。

危疾可怕的地方是它往往說來就來，出現前可以沒有半點徵兆。與其不幸患病時一籌莫展，不如及早為自己、為家人選擇合適的危疾保險，增添額外保障。