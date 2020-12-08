▲ 【虛擬銀行】livi bank夥yuu推獎賞 今次合作有咩亮點？

又嚟認叻一下，從八達通日日賞壽終正寢，我就已經話「怡和」會開一個類似「百佳易賞錢」嘅物體，跟住再聯合埋「中銀」一齊做大個市場。雖然yuu第一水係同恒生合作，但𠵱家都總算歸隊，同livi做返好朋友喇。而今次會講吓livi同yuu合作令人滿意嘅2個Delight point。

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Delight Point 1：成個Binding流程都總算順暢

經更新嘅livi app呢，喺個首頁度就大大隻字叫大家Activate隻yuu，撳入去就有Link同Activate兩個選項。師奶仔如我的，當然一早就有yuu啦，撳Activate，會出一個Invitation code。

跟住呢個位就有小小衰，因為你要走返去yuu度入呢個Activation code，而唔可以喺livi直接叫醒隻yuu做binding再自動跳返去livi，而要大家幫佢手動。

不過都差唔晒，因為當大家一入啱個Invitation code，喺yuu app會出現返livi個Logo，話畀大家聽無去錯門口，咁都唔錯啦。跟住再收一個SMS咁就搞掂。

咁呢個位其實都可以踩一腳，就係yuu唔識要求權限去Read sms令大家唔使又手動幫佢做個連結，其實呢類型Read sms嘅Feature真係唔少見，例如Airbnb就有呢個Function，不過都係小問題，基本上1分鐘搞得掂。大家睇吓，其實我要求都好低啫係咪？

綁完之後，大家就可以喺livi查到yuu積分，做到嘢喎今次！

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Delight Point 2：兩個QR竟然無縫接合了！

粉絲應該會記得華田喺之前專欄曾經討伐過livi同yuu同時用QR Code係超錯的……

所以理論上你用得yuu儲分嘅商戶，都可以用livi呢個「搖一搖」同步攞獎賞，不過喺成個客戶流程上真係錯晒。

因為首先你要記住要先嘟yuu再用livi個App畀錢，係不能倒轉的。yuu個速度都可以，撳入去、Load一下、撳中間個Button再Show QR Code就OK；但係之後就慘咯。Livi個App嘅保安係國防級，你要入去、Face ID／Touch ID、Load（跟住不定期彈App）、撳Pay、再Load好幾秒、再Show QR Code，途中仲要Network良好至得！

但係livi今次一個小改動，就令整個「差劣至極」嘅流程變做「極度流暢」，點做呢？當大家用銀聯二維碼畀錢嗰陣，同步有一粒掣，可以切換過去yuu二維碼就OK了！

（左邊截唔到圖……Again真係國防級保安，不過都好嘅，始終二維碼無加密，都是很危險的東西）

咁又係循例挑剔一句，係唔係可以一個QR Code做晒呢？算啦，我要求真係好低的，咁又係抄返上次段字仔：「我試咗一次喺7-11畀後面個5呎11吋200+磅等住買煙嘅阿叔狠狠地睥咗一次之後，我就畀錢之前先撳咗個Livi App等佢Load晒先敢埋Cashier，咁個UX咪差到震咯。」

Day 1個yuu就唔應該夾Enjoy Card，用Livi畀錢自動儲埋4X yuu積分豈不是一石二鳥之計？

係咯，用Livi畀錢自動儲埋4X yuu積分豈不是一石二鳥之計？

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大家又唔好覺得我吹水，連同怡和鬧翻咗嘅八達通同埋將被即用即棄的Enjoy Card都可以「自己儲分」，即係只要做咗Binding又喺yuu商戶用八達通或者Enjoy Card畀錢，根本唔需要開着個yuu app都可以射到啲分落去，點解你livi唔得呢？

不過都係嗰句，網民成日都話我太Mean，又剩係識做ZA Bank打手。好喇好喇，我降低一下要求，啲個In-app嘅Switch都算係簡單得嚟叫做解決咗2個App彈嚟彈去嘅Pain point啦！

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑閑談 #53 - 總算流暢的 livi X yuu 大合作】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。