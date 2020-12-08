美心MX至抵限時精選　脆炸/豉油皇雞髀$15

由即日起至12月14日，全綫美心MX及MX推出至抵限時精選優惠。每日限量發售，售完即止。

早餐-脆嫩魚柳餐 $28

魚柳、炒滑蛋、多士、熱飲

午晚餐-鮮茄焗雞扒飯 $39

鮮茄焗雞扒飯、熱飲

茶餐-脆炸/豉油皇雞髀 $15

脆炸/豉油皇雞髀、熱飲加$6

供應時間及分店：

早餐：11:00am前

午餐：11:30am - 2:00pm

茶餐：2:30pm - 5:00pm

早鳥晚餐: 5:00pm -6:30pm

需要注意，翠屏、安泰及荃灣廣場分店不提供晚市優惠，而大會堂、香港站、西九高鐵站及機場中場分店不提供所有優惠。

撰文：hket小編