美心MX至抵限時精選 脆炸/豉油皇雞髀$15 精明理財 10:30 2020/12/08 分享： 由即日起至12月14日，全綫美心MX及MX推出至抵限時精選優惠。每日限量發售，售完即止。 早餐-脆嫩魚柳餐 $28 魚柳、炒滑蛋、多士、熱飲 午晚餐-鮮茄焗雞扒飯 $39 鮮茄焗雞扒飯、熱飲 茶餐-脆炸/豉油皇雞髀 $15 脆炸/豉油皇雞髀、熱飲加$6 供應時間及分店： 早餐：11:00am前 午餐：11:30am - 2:00pm 茶餐：2:30pm - 5:00pm 早鳥晚餐: 5:00pm -6:30pm 需要注意，翠屏、安泰及荃灣廣場分店不提供晚市優惠，而大會堂、香港站、西九高鐵站及機場中場分店不提供所有優惠。 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【外賣優惠】傍晚6時後禁堂食 外賣平台優惠碼一覽（Deliveroo、foodpanda、Uber Eats） 今日 【外賣優惠】傍晚6時後禁堂食 外賣平台優惠碼一覽（Deliveroo、foodpanda、Uber Eats） 【外賣優惠】外賣自取低至7折！ 盤點4間火鍋店外賣優惠 今日 【外賣優惠】外賣自取低至7折！ 盤點4間火鍋店外賣優惠 木衛二香港鑄茶所灣仔店 學生專享飲品半價優惠 今日 木衛二香港鑄茶所灣仔店 學生專享飲品半價優惠 Foodpanda夥稻香推外賣優惠 滿$100即享8折優惠 2020/12/07 Foodpanda夥稻香推外賣優惠 滿$100即享8折優惠 社企餐廳青新駅推20元外賣飯盒 每日3點至5點半供應 2020/12/07 社企餐廳青新駅推20元外賣飯盒 每日3點至5點半供應 著數優惠