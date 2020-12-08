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美心MX至抵限時精選　脆炸/豉油皇雞髀$15

精明理財 10:30 2020/12/08

分享：

由即日起至12月14日，全綫美心MX及MX推出至抵限時精選優惠。每日限量發售，售完即止。

早餐-脆嫩魚柳餐 $28

  • 魚柳、炒滑蛋、多士、熱飲

午晚餐-鮮茄焗雞扒飯 $39

  • 鮮茄焗雞扒飯、熱飲

茶餐-脆炸/豉油皇雞髀 $15

  • 脆炸/豉油皇雞髀、熱飲加$6

供應時間及分店：

  • 早餐：11:00am前
  • 午餐：11:30am - 2:00pm
  • 茶餐：2:30pm - 5:00pm
  • 早鳥晚餐: 5:00pm -6:30pm

需要注意，翠屏、安泰及荃灣廣場分店不提供晚市優惠，而大會堂、香港站、西九高鐵站及機場中場分店不提供所有優惠。

撰文：hket小編

欄名 : 消費錦囊

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