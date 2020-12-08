木衛二香港鑄茶所灣仔店 學生專享飲品半價優惠 精明理財 09:00 2020/12/08 分享： 木衛二灣仔店灣仔店推出開幕優惠，由即日起至12月13日，只要穿着校服，即享學生半價優惠。 此外，該店更推出灣仔區外送服務免運費以及買5送1外送優惠，外送茶飲最低消費3杯起。 餐牌／WhatsApp下單 灣仔店：灣仔軒尼詩道288號地下G16舖（營業時間 12:00 - 21:00） 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 Foodpanda夥稻香推外賣優惠 滿$100即享8折優惠 2020/12/07 Foodpanda夥稻香推外賣優惠 滿$100即享8折優惠 社企餐廳青新駅推20元外賣飯盒 每日3點至5點半供應 2020/12/07 社企餐廳青新駅推20元外賣飯盒 每日3點至5點半供應 【盆菜優惠】預訂冬至盆菜 早鳥優惠低至7折 2020/12/04 【盆菜優惠】預訂冬至盆菜 早鳥優惠低至7折 【外賣優惠】外賣自取低至7折！ 盤點4間火鍋店外賣優惠 2020/12/04 【外賣優惠】外賣自取低至7折！ 盤點4間火鍋店外賣優惠 美心中菜外賣自取優惠 4位龍蝦套餐$398 2020/12/04 美心中菜外賣自取優惠 4位龍蝦套餐$398 著數優惠 飲品 灣仔 灣仔區 WhatsApp