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木衛二香港鑄茶所灣仔店　學生專享飲品半價優惠

精明理財 09:00 2020/12/08

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木衛二灣仔店灣仔店推出開幕優惠，由即日起至12月13日，只要穿着校服，即享學生半價優惠。

此外，該店更推出灣仔區外送服務免運費以及買5送1外送優惠，外送茶飲最低消費3杯起。

餐牌WhatsApp下單

灣仔店：灣仔軒尼詩道288號地下G16舖（營業時間 12:00 - 21:00）

撰文：hket小編

欄名 : 消費錦囊

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