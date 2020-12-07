▲ 陳豪鍾情投資磚頭 把握疫市良機擴充生意

陳豪近年除了幕前演出外，更積極發展副業。他更把握疫市租金回落的機會，開設分店，擴充甜品生意。近日更有傳他的咖啡生意逆市下賺千萬元，惟他表示沒聽過亦沒計算過。除了咖啡及甜品生意外，他更表示自己鍾意投資磚頭，在香港和海外都有物業。

經營咖啡及甜品生意

有「咖啡王子」之稱的陳豪，除了喜歡品嚐咖啡之外，更積極發展咖啡相關的事業。早在2011年，陳豪與友人合資在馬來西亞開設咖啡店，惟咖啡店開業不足1年已經結業，損失逾6位數字。

之後陳豪轉戰香港市場，2016年投資8位數字在荃灣開設自家咖啡烘焙工場及網店「Blooms Roastery & Craft Tea」，提供咖啡豆批發服務，更不時舉辦工作坊推廣咖啡文化。不過，陳豪多次在訪問提到自己希望開設實體咖啡店，更舉辦過多次pop-up store試水溫。去年他終於圓夢，在尖沙嘴K11 MUSEA開設實體咖啡店。他年初接受訪問表示，受疫情影響，咖啡店生意跌幅大，亦有不少損失。

除了咖啡生意之外，陳豪的事業版圖更拓展至甜品生意。他與金牌監製戚其義有份的「甜姨姨私房甜品」，更於疫市之下在銅鑼灣開設分店。出席新店開張儀式時，他表示疫市下租金上有所調整，在營商方面來說有利，故決定疫市擴張生意。

鍾情投資物業

此外，陳豪多次在訪問中提及不喜歡高風險的投資，試過投資股票結果變成「蟹貨」，因而鍾情投資物業，因為較為穩陣。據媒體報道，他在2007年買入調景嶺上蓋「都會駅」物業自住。不過，之後與陳茵媺結婚共組家庭，他在2013年以3,300萬元購入大埔比華利山別墅一幢洋房，實用面積2,461平方呎。據悉，為了方便子女上學，他轉往南區租住單位，並在2018年將大埔單位以約6萬元出租，租金回報率約2.1厘。除了香港物業之外，今年出席活動時，他更透露自己在澳洲亦有物業。

責任編輯：曹佩鈞