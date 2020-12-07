▲ 滙豐保險Well+健康獎賞計劃 每日達指定步數換Apple Watch或獎賞錢 -

新冠肺炎疫情下，愈來愈多人關注健康問題。滙豐保險推出全新健康計劃獎賞計劃「滙豐保險Well+」，客戶只要投保合資格保險計劃，年度保費達到1,000元或以上，即可參加獎賞計劃。客戶更可透過進行運動及完成每日步行目標，換取Apple Watch或滙豐獎賞錢。

滙豐保險香港首席分銷業務及客戶總監曾珮珊指，「滙豐保險Well+」的門檻不高，客戶只需投保合資格保險計劃，年度保費達到1,000元或以上，即可參加為期24個月的健康獎賞計劃。客戶只需透過滙豐流動理財應用程式連結iPhone的「健康」應用程式，並同步步行數據，若達到步行目標，即可有機會換取Apple Watch或滙豐獎賞錢。

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連續兩年日行9千步 即可抵銷Apple Watch供款

若以換取Apple Watch為目標，需先以滙豐信用卡透過為期24個月的免息分期計劃購買Apple Watch，再憑每月所達到的步數目標抵銷Apple Watch的每月分期供款。

以年度新保費達1,700元或以上的客戶為例，若以換取Apple Watch Series 6為目標，透過24個月分期計劃購買Apple Watch Series 6，每月需繳付130元。若客戶該月達到最低門檻的每日平均步數5000步，即可抵銷50元的每月供款；該月達到每日平均9000步或以上，即可完全抵銷該月130元的供款。若連續24個月達到每月每日平均9000步，即可完全抵銷購買Apple Watch的開支。

此外，客戶亦可選擇換取滙豐獎賞錢，該月達到最低門檻的每日平均步數5000步，可獲15元獎賞錢；該月達到每日平均9000步，即可獲50元獎賞錢。以24個月為計，最多可換取1,200元獎賞錢。

而年度新保費為1,700元或以下的客戶，則可選擇換取Apple Watch SE或「獎賞錢」，換取Apple Watch SE同樣需要透過24個月分期計劃，以達到每日步行目標，來抵銷每月的供款金額。

滙豐保險香港首席健康保障業務總監陳曦期望，有關健康計劃能鼓勵港人「日日行多啲，月月拎獎賞」，建立運動習慣增強抵抗力，抵抗新冠肺炎之餘，在長遠而言，亦能有助減輕「三高」、患心臟病及中風等的風險。

責任編輯：李瑩