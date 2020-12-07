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【移民加拿大】豁免會面安排　合資格移民可於網上申請永久居民卡

美加 16:47 2020/12/07

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【移民加拿大】豁免會面安排　合資格移民可於網上申請永久居

新冠肺炎持續近1年，全球不少國家的公共服務均受到影響，加拿大政府為獲批永久居民身份之移民人士，推出網上登記系統，大多數人士均毋須面試，即可於網上申請永久居民卡（俗稱楓葉卡）。

【加拿大推新政策助港人移居加國 合資格港人可申請3年工作簽證︰按此

根據《CIC News》報道，加拿大移民、難民及公民部（IRCC）推出新網上登記系統，已獲批永久居民資格的移民人士，將毋須經過面談，可於網上申請永久居民卡。IRCC部長門迪奇諾（Marco Mendicino）表示，此系統可以大大縮減他們獲得永久居民卡的時間。

當合資格移民人士抵達加拿大後，可以在網站登記提交地址、近照等資料以申請永久居民卡。每名申請人均必須提供個人資料，並擁有個人的用戶名和密碼，代理人不能代表用戶登入此網站。

網上系統如何運作？

當移民申請獲批後，IRCC會向申請人發送邀請，並詢問申請人抵加時會否利用網上系統申請永久居民卡，其後會為申請人建立帳號。若選擇以網上系統申請，IRCC會向申請人發送電郵，當中包括申請網站連結及使用說明。申請人可按照指示並上載資料，IRCC其後會進行審批。若照片符合有關要求，申請人可於一星期內獲得永久居民卡。

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 移民攻略

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