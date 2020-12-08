當羽絨Moncler遇上暗黑設計師Rick Owens　禦寒羽絨新形態

▲ Moncler和Rick Owens合作推出羽絨系列。

香港的冬天還未來到，但只要你去各大小商場，無論是量產型的Uniqlo，還是以功能性掛帥的Canada Goose，大大小小羽絨都已經上架，當中今年Rick Owens壓軸系列最有睇頭，箇中原因是他首次踏入羽絨範疇，同時又夥拍羽絨王者Moncler，設計天馬行空之餘而又有睇頭。

作為一個全球最多人認識的高級羽絨品牌Moncler，近年除了自己的羽絨系列外，還找來8位時裝設計師推出Genius聯乘系列，包括JW Anderson和Craig Green等，務求集眾人之力，將大家耳熟能詳款式上改變不了多少的羽絨大衣，來個翻天覆地的改良。

▲ 要宣傳由自己設計的服裝，有甚麼好得過設計師自己當模特兒？練得一身精鋼般身形的Rick Owens就是最好例子。（$21,300/圖片由Moncler提供）

▲ 短身剪裁的羽絨，刻意鼓脹了的設計十分有趣，就連領口亦包圍著，省卻了戴上頸巾的麻煩。（$16,700/圖片由Moncler提供 Rick Owens）

不過在芸芸的合作中，還要數到Rick Owens這個事前沒有任何通知，突發公告天下的羽絨系列來得震撼，畢竟大家都想一窺設計以妖異和暗黑見稱的Rick Owens，究竟如何去把玩老掉大牙的羽絨。

首先Rick要大家正視這一次合作並不是來自Moncler Genius這企劃，而是他真正參與Moncler主線系列的設計。

▲ 名為UFO的羽絨大褸，出自Rick Owens的手筆果然和一般的羽絨大衣來得與別不同。（$13,800/圖片由Moncler提供）

▲ 連帽長身冇袖羽絨大衣衫身縫上放射性線條，有黑、銀和粉塵色可供選擇。（$16,100/圖片由Moncler提供）

素來討厭品牌與品牌之間crossover以作招徠的他，答應了這次合作，全因為希望利用自己在時裝界的名氣和Moncler豐富的財力與及資源，令更多人可以重視衣服以外的藝術，所以當Moncler談及合作時，就立即向他們提議品牌為他訂制一輛旅遊巴士，讓他和伴侶Michele Lamy經歷一場從洛杉磯機場出發到Michael Heizer在內華達州藝術作品《City》的公路之旅。

▲ 連帽長身冇袖羽絨大衣衫身縫上放射性線條，有黑、銀和粉塵色可供選擇。（$16,100/圖片由Moncler提供）

▲ 羽絨大褸上半身加上shearling羊毛，令大褸更加保暖之餘多了層次感。（約 $15,815 / www.mrporter.com）

旅遊巴士飾以品牌的標誌感覺如同繭一般，在行駛的期間，Lamy分別與不少學者討論可持續發展、道德和生態保護的問題，直至今年去到米蘭展出時，Lamy隨即在車上作出表演，然後藉Instagram即時上載於Moncler和Rick Owens自己的品牌網頁，公告天下兩個品牌的「戲肉」是甚麼的一回事。

在Rick Owens的心目中，Moncler可以代表著動力、保護和絕緣３方面，而當品牌邀請他合作時，曾揚言討厭街頭服裝和認為努力鍛鍊身體比穿上任何時裝更是吸引的他，用上建築結構、黑色、銀色和粉塵色來貫穿整個系列。

▲ 為了打動素來不喜歡推出聯乘系列的Rick Owens合作，Moncler為Rick Owens提供了一輪旅遊巴士，供他穿州過省藉時裝來推廣藝術。（圖片由Moncler提供）

部分羽絨大衣刻意地造出比普遍羽絨大衣更加鼓脹的效果，同時亦有品牌招牌式可以展示男士們結實手臂的無袖羽絨大褸。而喜歡另類設計的男女亦不愁該系列欠缺古怪的設計，因為名為UFO的梯形外套和不規則的羽絨不乏供應，好此道者應該非常滿足。

產品查詢：Rick Owens（2285 9061）、www.mrporter.com