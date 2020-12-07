  • 23°C
香港時間 : 20201207日 (一) 14:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【簽卡送Bitcoin！】Visa擬明年初推出Bitcoin回贈信用卡　消費可享1.5%Bitcoin回贈

精明理財 14:02 2020/12/07

分享：

【簽卡送Bitcoin！】Visa明年初推出Bitcoin回贈信用卡 消費可享1.5%Bitcoin回贈

比特幣（Bitcoin）價格近日升勢凌厲，最新逼近2萬美元。有報道指信用卡公司Visa將與加密貨幣初創公司BlockFi合作，於2021年初推出比特幣回贈Visa信用卡（Bitcoin Rewards Visa Credit Card），打破信用卡以現金回贈或飛行里數回贈的傳統。

Business Insider報道，Visa將與聯手BlockFi推出比特幣回贈Visa信用卡，年費為200美元，每筆消費可享1.5%比特幣回贈，持卡人於開卡後首3個月消費滿3,000美元或以上，可再獲250美元的比特幣獎勵。信用卡由美國銀行Evolve Bank ＆ Trust發行。

Visa聯手BlockFi推出比特幣回贈Visa信用卡。

明年一月初開放公眾申請

BlockFi表示，此信用卡提供一種簡單的方式，讓消費者能透過日常消費來累積比特幣。

BlockFi已開放現有客戶及新客戶申請該信用卡，而現有客戶將獲優先處理，一般民眾則可於明年1月登記申請。

比特幣年初至今升168%

事實上，Visa並非首次推出比特幣相關產品。今年4月，Visa與初創公司Fold合作推出比特幣回贈的Visa扣帳卡。另外，Visa和Coinbase在2月推出名為Coinbase Card的扣帳卡，持卡人可直接使用Coinbase帳戶中的比特幣消費。

今年4月，Visa與初創公司Fold合作推出比特幣回贈的Visa扣帳卡。

Visa和Coinbase在2月推出名為Coinbase Card。

據CoinDesk的報價顯示，比特幣現價約於19,200美元水平，年初至今大升逾160%。

【比特幣爆升潮再起】加密貨幣專家如何看後市，觀看足本影片按︰【下一頁

 

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 生活理財

相關文章

比特幣創新高　須留意3大投資風險
今日
比特幣創新高　須留意3大投資風險
【Bitcoin】比特幣急升後回落　本港買賣比特幣的3方法
2020/11/27
【Bitcoin】比特幣急升後回落　本港買賣比特幣的3方法

最新專欄文章 更多

【稅貸2020】提早還款未必能慳息？申請稅貸6個注意事項
2020/12/03
【稅貸2020】提早還款未必能慳息？申請稅貸6個注意事項
【尊貴戶口】20萬都可以成為尊貴客戶？尊貴理財開戶要求比較
2020/12/03
【尊貴戶口】20萬都可以成為尊貴客戶？尊貴理財開戶要求比較
【租金津貼】公屋輪候津貼料明年7月起發放　每戶每月最多獲3,850元
2020/12/02
【租金津貼】公屋輪候津貼料明年7月起發放　每戶每月最多獲3,850元
轉數快周日起接受綁定身份證號碼　料可用作出糧用途
2020/12/01
轉數快周日起接受綁定身份證號碼　料可用作出糧用途
滙豐推多貨幣扣帳卡　支援12種貨幣兼免收手續費
2020/12/01
滙豐推多貨幣扣帳卡　支援12種貨幣兼免收手續費
付款優惠 著數優惠 虛擬貨幣 虛擬貨幣種類 威士卡（Visa，美：V） 比特幣 信用卡

下一篇文章

Foodpanda夥稻香推外賣優惠　滿$100即享8折優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【盆菜優惠】預訂冬至盆菜　早鳥優惠低至7折
【盆菜優惠】預訂冬至盆菜　早鳥優惠低至7折
【離岸戶口】低門檻離岸美股戶口一覽　邊間係離岸？邊間零蚊開戶？
【離岸戶口】低門檻離岸美股戶口一覽　邊間係離岸？邊間零蚊開戶？
美心中菜外賣自取優惠　4位龍蝦套餐$398
美心中菜外賣自取優惠　4位龍蝦套餐$398
【離岸戶口】想開離岸戶口？ 4大銀行申請最新要求一覽
【離岸戶口】想開離岸戶口？ 4大銀行申請最新要求一覽
【外賣優惠】外賣自取低至7折！　盤點4間火鍋店外賣優惠
【外賣優惠】外賣自取低至7折！　盤點4間火鍋店外賣優惠
【尊貴戶口】20萬都可以成為尊貴客戶？尊貴理財開戶要求比較
【尊貴戶口】20萬都可以成為尊貴客戶？尊貴理財開戶要求比較