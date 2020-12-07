【簽卡送Bitcoin！】Visa擬明年初推出Bitcoin回贈信用卡　消費可享1.5%Bitcoin回贈

▲ 【簽卡送Bitcoin！】Visa明年初推出Bitcoin回贈信用卡 消費可享1.5%Bitcoin回贈

比特幣（Bitcoin）價格近日升勢凌厲，最新逼近2萬美元。有報道指信用卡公司Visa將與加密貨幣初創公司BlockFi合作，於2021年初推出比特幣回贈Visa信用卡（Bitcoin Rewards Visa Credit Card），打破信用卡以現金回贈或飛行里數回贈的傳統。

Business Insider報道，Visa將與聯手BlockFi推出比特幣回贈Visa信用卡，年費為200美元，每筆消費可享1.5%比特幣回贈，持卡人於開卡後首3個月消費滿3,000美元或以上，可再獲250美元的比特幣獎勵。信用卡由美國銀行Evolve Bank ＆ Trust發行。

▲ Visa聯手BlockFi推出比特幣回贈Visa信用卡。

明年一月初開放公眾申請

BlockFi表示，此信用卡提供一種簡單的方式，讓消費者能透過日常消費來累積比特幣。

BlockFi已開放現有客戶及新客戶申請該信用卡，而現有客戶將獲優先處理，一般民眾則可於明年1月登記申請。

比特幣年初至今升168%

事實上，Visa並非首次推出比特幣相關產品。今年4月，Visa與初創公司Fold合作推出比特幣回贈的Visa扣帳卡。另外，Visa和Coinbase在2月推出名為Coinbase Card的扣帳卡，持卡人可直接使用Coinbase帳戶中的比特幣消費。

▲ 今年4月，Visa與初創公司Fold合作推出比特幣回贈的Visa扣帳卡。

▲ Visa和Coinbase在2月推出名為Coinbase Card。

據CoinDesk的報價顯示，比特幣現價約於19,200美元水平，年初至今大升逾160%。

【比特幣爆升潮再起】加密貨幣專家如何看後市，觀看足本影片按︰【下一頁】

責任編輯︰陳啟昌