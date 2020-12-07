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【RCEP】亞洲經濟一體化里程碑　RCEP如何增強中國經濟影響力？

博客 15:22 2020/12/07

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【RCEP】亞洲經濟一體化里程碑　RCEP如何增強中國經濟影響力？ -

近期在繁雜的經濟新聞當中，亞洲15國簽署區域全面經濟夥伴協定 （RCEP）尤為吸睛。然而，一般議論只着力於宏觀格局，着眼於貿易關稅及其涵蓋面，較少深究內容細節，乃至於隱含的意義。事實上，從關貿的「量」去看RCEP固然重要，但「質」亦不可忽略，綜觀RCEP內容就有多項突破，坊間或許始料不及。

【中方藉RCEP突破美國經濟圍堵　未來全球經濟重心將向亞洲傾斜：按此

有利中國中小企擴張市場

RCEP官方文本共分二十個章節，多達五百多頁，可謂「份量」及「重量」兼備，除了一般國際協定例牌必具的條款定義、爭端解決及最終條款外，當中多項規定可說是推陳出新，在細節內容上有諸多亮點。既有傳統重點互惠關税，也包含了非關貿的人員流動及政府採購等規定，尤以知識產權及電子商務更為觸目，對於中國商貿、產業和經濟來說別具意義。

在原產地規則方面，RCEP採用了「一證通行」及「區域累積」原則，憑一張原產地證書，貨品就可在15個成員國互相運輸流通，產品縱使在多國有不同製造步驟及附加值，但只要在域內進行及不超某比率就可視為一個原產地，避開了各國複雜的進口規則，而造成所謂「意大利麵現象」的糾纏混亂情況。此舉無疑可大降跨國廠家成本，尤對中國百萬計的中小企業更便利於域內擴張市場，甚或可打消原為避關税及產地證問題而準備「出走」的企業，保障了部分就業崗位。

便利海關程序　物流業無障礙暢走15國

另一個看點就是海關程序便利化，對於政經法規及官僚行政效率差異極大的15個成員國尤為可貴。在通關程序及抽查趨向規範一致化下，除非特殊原因，否則一般商品限定48小時內通關，快遞或易腐貨品更須在6小時內放行，這項規定儼如「突破」了個別國家海關的「潛規則」，令商家打通了關節，在可預計的時間內出貨入貨，大大提高風險可控性。此外，對於中國本已龐大高效的物流業可說如虎添翼，無障礙地暢走域內15國。而中國今年首三季對RCEP成員國貿易額已達10,550億美元，在這基礎上有望再登一層樓。

值得關注的是，RCEP 對知識產權以及標準和技術法規的評定。當新知識專利在任何成員國一經登記並獲確認，則適用於域內所有國家。無可否認，日韓在高科產業佔優，不過中國在知識產權專利申請獨佔鰲頭，位居全球第一，對中國來說更為有利。同樣，RCEP域內產品標準，尤其是高科新商品制式規格的統一化及標準化，中國憑藉研發創新能力及市場潛力優勢，則有望主導相關標準制定，進而影響其他歐美自貿區，成為行業及環球標準，大大助力於中國高科產業競爭。

【RCEP利好東亞地區經濟　料人民幣滙價走強：按此

助電商加速域內市場滲透

說到疫情下炙手可熱的電子商務，RCEP明確支持域內跨境經營，未來區域內90%以上的貨物暫保持不徵收關税的做法，並進一步規範跨境電商的海關監管辦法，猶如為強大的中國電商添油加火，早幾年阿里及京東已進軍泰國等東南亞國家，相信這將加速域內市場滲透，不難想像往後的「雙11」走出國境，成為域內促進消費的一大盛事，帶動周邊產業及提振整體經濟。

商家做生意無寶不落，更何況是國家簽署重大的國際經貿協定，在談判過程必然討價還價，有得有失，可最終敲定RCEP，對各成員國整體還是互惠共贏。雖然在市場准入領域，基於各自的國內發展差異，門檻有待進一步放寛，但起碼在原產地證、知識產權及電子商務等已形成一套規則體系，是亞洲經濟一體化的開端及里程碑。

 

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。

撰文 : 顏偉華 行健資產管理有限公司行政總裁

欄名 : 投資健聞

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