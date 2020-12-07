▲ 【BNO移民英國】英方擬允許「太空人」移民模式 子女留英求學 父或母可留港工作 -

英國政府為合資格申請英國國民（海外）護照（BNO）的人士及其家庭受養人提供「5+1」的入籍路徑，BNO居留簽證（Hong Kong BNO Visa）將於明年1月31日起接受申請。《蘋果日報》引述消息指，英方擬允許容許BNO簽證申請人以「太空人計劃」移民，放寬要求申請人及其受養人須一同移居英國的規定，讓子女留在英國讀書，父或母一方可續留港工作，一家人或可先後取得永久居留權。

【BNO居留簽證明年1月31日起接受申請 5年簽證費用250英鎊：按此】

英擬容許BNO「太空人」移民方式

英國內政部早前在BNO簽證的條款列明，BNO持有人及其近親需以家庭為單位入境英國，若子女沒有BNO資格，持BNO的父母須聯同子女申請簽證，才能一同獲得居英權。

不過，不少港人期望能以「太空人」的方式移民英國，即先安頓子女在當地求學，先獲得居英權，而作為父母的則繼續留在香港工作賺錢，香港及英國兩邊走。《蘋果日報》報道指，經常與英領館聯絡的劉慧卿向英領事反映有關意見，她指出，英方經考慮後，擬容許持BNO港人，以「太空人」方式移居當地，即容許作為父或母的申請人留在港工作，子女則先到英國留學，細節料於接受申請前公布。她又指，據其理解如果父母最終決定留港、放棄英籍，將不會影響子女取得英國永居權。

至於留港工作的一方其後能否獲得英國永居權，據了解有關條件暫時未有定案，但英國移民政策一般的原則是，申請首5年每年均不能離開英國多於180天。

責任編輯：李瑩

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