▲ 比特幣創新高 須留意3大投資風險

要數高風險的產品，Bitcoin比特幣應會名列前茅。比特幣價格近日一度升穿19,900美元，創下歷史新高，但升勢能否持續，抑或快將調頭向下卻是未知之數，但可以肯定的是，比特幣是極高風險的產品，不是每個人都適合參與。

1. 價格大幅波動

比特幣具高投機性，其價格經常大幅波動。比特幣價格在2017年由年初1,000美元以下，在12月一度爆升至近20,000美元水平，數天後價格急插近半；2018年6月底，比特幣處約6,200美元，至2019年1月底見3,500美元以下；及至今年初，比特幣由約7,200美元攀升至2月約10,400美元後，3月又曾跌穿5,000美元，至上月升至19,000美元以上後，單日又曾跌超過一成。價格波動性高，尤如過山車一樣大起大跌。比特幣今年以來已累積極大升幅，當中的風險不可不防。

▲ 近5年比特幣價格甚為波動。

2. 交易平台風險

比特幣是加密貨幣的一種，它們的交易平台都是由私人公司設立，可能不受規管及位處海外。若平台倒閉、停止運作或被黑客入侵，投資者或會蒙受損失。

3.錢包保安問題

除了交易平台外，投資者把加密貨幣儲存於數碼錢包，亦有損失機會，例如數碼錢包被黑客入侵、病毒感染、密碼遺失或盜竊等。由於加密貨幣系統相對匿名及沒有中央資料儲存庫，尋回遺失的加密貨幣機會渺茫。

比特幣及其他加密貨幣在香港被視作虛擬商品，亦非法定貨幣，並沒有實物或發行人支持，不具備成為支付媒介或電子貨幣的條件，亦未能日常生活中普遍使用。虛擬商品並非《證券及期貨條例》所界定的「證券」。它們屬於高風險產品，投資者未有全面了解其特性及風險之前，切勿跟風投機。

▲ 加密貨幣儲存於數碼錢包，有機會被被黑客入侵、病毒感染盜竊等。