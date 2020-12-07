Foodpanda夥稻香推外賣優惠 滿$100即享8折優惠 精明理財 10:30 2020/12/07 分享： 由即日起至12月31日，用Foodpanda落單稻香集團旗下品牌外賣，消費滿$100即享8折優惠！ 供應時間： 一盅兩件嘆茶專區 ： 早上8：00 - 下午4：00 小菜 / 燒味 / 套餐專區： 早上11：00 – 晚上8：30 優惠適用於稻香、稻香超級漁港、稻香漁港市集、稻香茶居、稻坊、客家好棧、潮館、鍾菜‧鍾廚全線分店，更可於星期一至日享用。 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 社企餐廳青新駅推20元外賣飯盒 每日3點至5點半供應 今日 社企餐廳青新駅推20元外賣飯盒 每日3點至5點半供應 【盆菜優惠】預訂冬至盆菜 早鳥優惠低至7折 2020/12/04 【盆菜優惠】預訂冬至盆菜 早鳥優惠低至7折 【外賣優惠】外賣自取低至7折！ 盤點4間火鍋店外賣優惠 2020/12/04 【外賣優惠】外賣自取低至7折！ 盤點4間火鍋店外賣優惠 美心中菜外賣自取優惠 4位龍蝦套餐$398 2020/12/04 美心中菜外賣自取優惠 4位龍蝦套餐$398 惠顧海皇粥店 $10換購5個聖誕限定版口罩 2020/12/04 惠顧海皇粥店 $10換購5個聖誕限定版口罩 著數優惠