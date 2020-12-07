Foodpanda夥稻香推外賣優惠　滿$100即享8折優惠

由即日起至12月31日，用Foodpanda落單稻香集團旗下品牌外賣，消費滿$100即享8折優惠！

供應時間：

一盅兩件嘆茶專區 ： 早上8：00 - 下午4：00

小菜 / 燒味 / 套餐專區： 早上11：00 – 晚上8：30

優惠適用於稻香、稻香超級漁港、稻香漁港市集、稻香茶居、稻坊、客家好棧、潮館、鍾菜‧鍾廚全線分店，更可於星期一至日享用。

撰文：hket小編