社企餐廳青新駅推20元外賣飯盒 每日3點至5點半供應 精明理財 09:00 2020/12/07 分享： 由即日起，社企餐廳青新駅推出20元外賣飯盒，每日下午3點至5點半供應。 另外，餐牌將會每星期更新，可留意青新駅facebook最新消息！ 地址：葵涌葵盛圍32-40號香港中華基督教青年會新界會所(YMCA)地下 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【盆菜優惠】預訂冬至盆菜 早鳥優惠低至7折 2020/12/04 【盆菜優惠】預訂冬至盆菜 早鳥優惠低至7折 【外賣優惠】外賣自取低至7折！ 盤點4間火鍋店外賣優惠 2020/12/04 【外賣優惠】外賣自取低至7折！ 盤點4間火鍋店外賣優惠 美心中菜外賣自取優惠 4位龍蝦套餐$398 2020/12/04 美心中菜外賣自取優惠 4位龍蝦套餐$398 惠顧海皇粥店 $10換購5個聖誕限定版口罩 2020/12/04 惠顧海皇粥店 $10換購5個聖誕限定版口罩 12月10日壽星注意！La Famille送戚風小蛋糕 2020/12/03 12月10日壽星注意！La Famille送戚風小蛋糕 著數優惠 外賣 社企 葵涌