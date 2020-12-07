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社企餐廳青新駅推20元外賣飯盒　每日3點至5點半供應

精明理財 09:00 2020/12/07

分享：

由即日起，社企餐廳青新駅推出20元外賣飯盒，每日下午3點至5點半供應。

另外，餐牌將會每星期更新，可留意青新駅facebook最新消息！

地址：葵涌葵盛圍32-40號香港中華基督教青年會新界會所(YMCA)地下

撰文：hket小編

欄名 : 消費錦囊

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