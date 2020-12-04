▲ 美國制裁華為影響深遠 驍龍888會是來年新亮點？

美國制裁中國多家企業，以科技主導的中國企業更是美國首要制裁對象。回顧過往一年，華為風暴必定是中美角力的焦點之一。華為被制裁，令華為手機的5G晶片供應受影響，打擊甚大。

華為靜待時機東山再起

正在冒起的華為被美國制裁，令手機無5G晶片可用，就連副品牌榮耀也要切割救母。老實說，薑餅人認為華為手機品質實在不差，但缺少了對Google的支持實在是致命傷。被美國制裁後，連5G晶片也無法採購，只能靜待時機東山再起，畢竟無5G的手機也不符國策。

不過，中國手機市場仍然是世界最重要的市場，單看美國高通發佈的年度艦手機晶片被命名為驍龍888便能明白了，更重要的是，首批推出使用888平台的手機廠商，大部分都是中國手機品牌，包括小米、vivo、Oppo、OnePlus及聯想等。

驍龍888命名有玄機

針對驍龍888的命名，高通中國區董事長孟樸在高通驍龍技術峰會上接受採訪時回應，驍龍888的命名確實跟中國團隊有關係，也聽取了很多中國廠商的意見：

「驍龍888力圖去體現高通中國取得的這些成績，希望全球都沾沾中國的喜氣，一路發發發。對一般手機用戶來說，其實手機採用的是否旗艦晶片並不重要，最重要是打機要順、上網要快以及影相要靚。今年865系列整體感覺與上一代相若，沒有太明顯的進步，只是相機在處理高清相片時應可以更好。今年888系列據業界指較865的進步甚為明顯，在製程工藝、性能、拍照以及連接方面都有著顯著的提升。」

888平台內置影像訊號處理器值得留意

當中薑餅人最著重的便是拍照的功能。據高通介紹，888平台內置的影像訊號處理器由上一代的兩個增至三個，可同時拍下三張高達2800萬像素的相片，再將之合併處理成為一張圖像。

現時大多數旗艦智能手機至少配備3個後置攝像頭，每個攝像頭支持不同的鏡頭，比如超廣角、廣角和長焦。

驍龍888支持可以讓用戶能夠同時通過3個不同的攝像頭拍攝，只要一次拍攝就可以用三個不同鏡頭捕捉精彩時刻，相信手機影相拍片會有更多新玩法。不少評論更認為新晶片會令手機攝影更加專業。

第六代人工智能引擎

另外，新晶片亦會搭配了第六代的人工智能引擎，可配合手機提供更強的智能化拍照體驗。現時不少手機都會為用家自動偵察現場的環境，再以適合的配置來拍下相片。

搭載驍龍888的智能手機支持的演算法，可實現專業水平的自動對焦、自動曝光和自動白平衡。據高通指這也是首次由人工智能驅動的3A演算法，讓手機拍照的水平進一步提升。

另外，驍龍888還在低光拍攝方面做出突破，帶來了全新的低光架構，可以在近乎黑暗的環境中也拍出明亮清晰、細節豐富的照片。

另外，新晶片也終於內置了X60 5G基頻晶片。這也是是高通第三代的5G基帶。晶片支持5G Sub-6GHz和毫米波，可提供最高7.5 Gbps的下載速度以及3 Gbps的上載速度。