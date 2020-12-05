【移民澳洲】澳洲修讀幼兒教育2年可申請移居　18至48歲也可修讀

▲ 【移民澳洲】澳洲修讀幼兒教育兩年可申請移居 18至48歲也可修讀

今年8月，澳洲推出最新港人簽證安排後，本港便有一間教育機構提供往澳洲修讀2年的幼教課程文憑，令原計劃往外地發展或移居的人士有多一個選擇。

【移民澳洲】澳洲新簽證安排已生效 3類港人可延長居留期5年

SDM教育集團為新加坡第二大辦學機構，近年積極拓展國際教育事務，計劃在澳洲設立多間幼兒中心，最近更與當地一間幼教專上學院（Children's Services Education，簡稱CSE）合作，招收香港學生。

集團主席兼行政總裁趙家樂（Jacky）說當初看中這間學院是因其口碑佳，並已有20年經驗。「它是澳洲教育署認可院校，還是屬於NGO非牟利形式的機構，除了培訓當地人外，過去亦有許多學生來自歐美、日、韓和香港等地。」

▲ 趙家樂表示，幼教工作者職位是屬於澳洲中長期緊缺職業清單內的其中一項，亦受惠於澳洲在今年8月時正式實施的最新港人簽証安排，即「2+5」政策。

修畢從事幼兒中心管理工作 可移民澳洲

Jacky又提到由於學院專注培育幼教工作者，所以它在當地的幼兒機構網絡亦完善，與逾500間幼教中心有聯繫，能為修讀學生安排全面的實習機會。學院提供多種幼兒教育、護理等證書和文憑課程，如學生修讀2年的專業幼教課程，並且實習完成後，可以到當地的幼兒中心從事管理工作，出任中心內的Center Manager。

此職位是屬於澳洲中長期緊缺職業清單內的其中一項，亦受惠於澳洲在今年8月時正式實施的最新港人簽證安排，即「2+5」政策。換句話來說，修畢兩年課程後，學生能獲幼兒中心聘用為Center Manager，便可以臨時工作簽證於當地工作5年，之後即可申請在當地永久居留。

這個兩年制課程學費約12萬港元，當學生完成課程後，若還想進修的話，可銜接入讀當地幼教名牌大學Australian Catholic University（ACU），修讀幼教學士學位或教育學士學位。該學位課程是4年制，但完成CSE 2年制課程的學生，可最高獲豁免80個學分，即差不多一年課程的學分。

▲ 澳洲幼教不限性別，而且導師資格全是專業的大學或碩士學位。

幼兒中心經理職務月薪兩萬多港元

Jacky簡略地講解Center Manager職位的工作，主要是負責幼兒園中心的管理和運作，不會對兒童進行直接教育。例如準備兒童的教育和娛樂活動、兒童保育和成長發展的指導、兒童託管、衞生管理等監督事務。

他又提到此職位每月薪金平均約兩萬多港元，視乎州份及地區而不同。

「隨着不少亞洲家庭移居澳洲，這方面的專業工作者的需求量漸增，當地幼兒中心的導師與學生比例大概是1:5，而且一些偏遠地區對幼教人手需求更加大。」

問到收生資格方面，他說男女不限，正確而言年齡是18歲或以上，至於上限則大概為48歲，是關乎學生計劃修讀完課程後留澳發展或生活的話，申請簽證會有年齡限制。

▲ 學院是專注培育幼教工作者，在當地的幼兒機構網絡亦完善。

（節錄）

【原文︰澳洲修讀幼教兩年可望移居 母女齊申請冀擴闊出路】