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FUJIFILM全新輕量級無反X-S10　6級防震兼操作簡易

博客 16:46 2020/12/04

分享：

FUJIFILM破格推出以操作簡單作賣點的X系列相機X-S10，在機身設有Auto、P、A及M模式旋轉環，方便易用。（淨機身$7,999、FUJINON Lens XF16 80mm F4 R OIS WR機身連鏡頭套裝$11,800）

不少攝影發燒友都會對FUJIFILM相機情有獨鍾，皆因作品色彩銳利，而且有多種模擬菲林底片拍攝功能，讓人不自覺投入其懷抱，X系列相機更是一直人氣高企。不過對於一班講求「快靚正」的新手來說，愛將曝光補償、ISO感光值及快門等傳統操控環設在相機機身上的X系列，某程度上有一定難度，所以FUJIFILM最近就一反傳統，破格推出以超輕巧及操作簡易做賣點的全新無反數碼相機X-S10，全面照顧用家需要。

X-S10是首部用上機械減震器的X系相機，可減低快門震動對成像的影響，令影像更穩定清晰。

全新的X-S10，其實與廠方早前推出的旗艦機X-T4同級，搭載2,610萬像素X-Trans CMOS 4感應器及X-Processor 4圖像處理引擎，淨重亦只有415克，比起X-T4輕近3成。兩款相機同樣備有的內置機身防震系統（IBIS），在X-S10內亦成功減磅，只重55克，提供了高達6.0級的5軸防震功能。

新手用家最常用的Auto模式，在X-S10中亦非常出色。用家選擇「Auto / SP（場景）」模式後，系統就會自動調整拍攝參數來適應既定場景，無需再作任何微調。

新機亦配備精準的高速連拍功能，就算在低至-7.0 EV的弱光環境下，對焦速度最快可達0.02秒；追蹤自動對焦功能亦能清楚捕捉迅速移動的主體，加上臉部及眼部自動對焦，讓用家可準確鎖定拍攝物件。

X-S10與同廠的旗艦機X-T4同級，但重量則輕約3成，並具有鎂合金手柄、頂蓋及底板，堅固耐用。

FUJIFILM最擅長的菲林模擬拍攝模式，X-S10更增加至18種，包括全新的電影漂白，以及人氣的經典負片、ACROS、電影ETERNA及各色濾鏡等，令拍攝作品更豐富。

廠方同步推出全新的FUJINON XF10-24mmF4 R OIS WR超廣角鏡，焦距可由10mm至24mm。（$7,790）

新機其他功能就包括支援支援4K 30p影片攝錄功能，並能以240p進行全高清錄影，在快速運動下，拍攝出最高10倍的慢動作。X-S10更備有可翻折180度的LCD熒幕，非常方便Vlogger自拍用。

廠方亦同步推出全新超廣角鏡FUJINON XF10-24mmF4 R OIS WR，焦距由10mm達至24mm，並保留上代最大光圈值F4.0的特點，另在光圈環上設上f檔刻度及加設自動位置鎖定，讓拍攝自然風景更得心應手。
 

撰文 : 黃依情

欄名 : 型男玩物誌

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