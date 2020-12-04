▲ 【MPF】強積金變「應急錢」為何不可？美國、澳洲退休金類似做法有何影響？ -

新冠肺炎疫情持續近一年，各行各業面對困境，不少打工仔收入減少，甚至已失業好幾個月。政府「保就業」計劃於11月完結，不少學者均預計年尾會再出現裁員潮。坊間再有聲音要求政府允市民提早提取強積金（MPF），讓失去收入來源的市民可渡過困境。不過，政府多次強調強積金原意是為退休作準備，不宜用作臨時應急之用。其實美國、澳洲等退休金亦有類似的提取措施，為何放在香港就變得不可行？

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市民期望提早提取MPF 用作置業、應急

強積金制度實行至今已有20年，在現時的制度下，要提早提取強積金，有一定的限制。只有在提早退休、永久離港及死亡等原因，打工仔才容許於65歲前提取資金。其實早於疫情之前，坊間已有聲音要求政府考慮仿傚新加坡公積金（CPF）的做法，讓市民可提取強積金供款用作置業之用。而積金局也曾研究有關建議，不過後來因擔心有關措施會對已經過熱的本港樓市火上加油，又與政府政策相違背，故已擱置有關研究。



直到今年，疫情引發經濟衰退，導致不少打工仔的飯碗不保，8月至10月經季節性調整的失業率6.4%，遠較去年同期的3%為高。即使政府於疫情早期提出紓困措施，向全港18歲以上永久居民派發1萬元現金，其後更推出規模800億元的「保就業」計劃，但仍受社會批評，指有關措施未能急市民所急。在綜緩以外，本港欠缺針對失業人士的社會保障，沒有失業救濟金，儲蓄見底而入不敷出時，市民自然會將目標轉移至自己的血汗錢──每月供款的強積金。

疫情下美國澳洲允提早提取退休金

反觀其他國家，即使已有失業救濟金，亦有推出讓國民提早提取退休金的措施。美國設有失業救濟金，與此同時，美國私人企業的僱主及僱員自願供款的退休儲蓄計劃401（k），亦設有恒常的「Hardship Withdrawal」制度，容許打工仔在59.5歲之前，因繳付醫療費用、教育開支及置業等原因，申請提早提取退休金。

疫情下，美國政府於今年3月推出紓困措施「The CARES Act 」，容許打工仔因財困而提早提取401（k）帳戶內的資金，並免除原定10%的罰款，但仍需支付稅款；此外，打工仔亦可從帳戶中貸款，限於6年內償還，當中涉及利息開支。

至於澳洲，聯邦政府推的刺激經濟計劃中，也在失業津貼以外，推出提早提取退休儲備措施。已失業、工時減少及生意停業或收入減少的合資格的人士，可於4月中開始，申請提早領取退休公積金，今明兩年最多可領各1萬澳元（約5.7萬港元）。據當局統計，現時約有340萬人已經提取350億澳元，年底預計會增加到420億澳元。

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退休儲備需時滾存 需設機制避免濫用

港府多次強調市民不應將MPF當作應急金，其實也不無道理，退休儲蓄需時滾存，一旦提早提取，會失去增值機會，損失金額更是難以想像。

澳洲退休金公司Industry Super Australia計算了不同年齡的打工仔，提早領取2萬澳元（約11.5萬港元）退休金的影響：現年20歲的人士，退休時少12萬澳元（約69萬港元）；現年30歲，退休時少逾10萬澳元（約57萬港元）；現年40歲，退休時少6.3萬澳元（約36.2萬港元）。此外，當地亦有專家指出，大規模提取資金更有可能導致基金賤賣資產，令未有提取的人士受累，最終動搖整個基金系統。

在美國，雖然有關措施有助解決打工仔於疫情下的短期資金需求，但當地 金融公司Edelman Financial Engines調查顯示，受訪的 1,902的美國打工仔中，約41%提早提取及42%作出貸款的打工仔均表示，因未有詳細了解計劃而感到後悔，他們期望能在下決定前，了解在退休儲蓄提款或借貸以外的其他解決方法。

因此，不少專家均認為，打工仔在無路可走時，才應考慮提早提取退休金這解決方案。本港欠缺失業救濟金下，相信失業或收入減少的市民，若非因是經濟出現困難卻未能受助於政府現行的社會保障前提下，也不會建議政府允許提早提取強積金。由於強積金主要目的是退休儲蓄，政府若有意設立針對經濟困難的提取機制，應考慮設立限制，如罰款或限時補回供款的做法，以免有關機制被濫用，損害市民退休後的財務安全。

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