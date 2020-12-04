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【外賣優惠】外賣自取低至7折！　盤點4間火鍋店外賣優惠

精明理財 16:25 2020/12/04

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【外賣優惠】外賣自取低至7折！盤點4間火鍋店外賣優惠

踏入12月天氣開始轉涼，天文台更預測周末氣溫低見14度。天氣凍，最啱打邊爐！惟近日限聚令收緊至2人，想一家人一齊外出用膳打邊爐就未必可行。唔少火鍋店都推出外賣服務，即使在家都可以品嚐餐廳的美食，部分更推出外賣自取7折優惠！

寬巷子：外賣自取低至7折

寬巷子現正推出外賣優惠，火鍋速遞可享8折；外賣自取低至7折。另外，凡惠顧滿1,000元以上，可享港島及九龍區免費送貨服務，新界及偏遠地區需額外收費，送貨服務不包括偏遠地區及離島。不足1,000元之訂單會收取運費及隧道費用。

而火鍋速遞每日晚上6時30分截單，並可於當晚送達。需要注意的是，優惠適用於所有火鍋項目，惟不適用於套餐，更不可與其他折扣優惠或現金券同時使用。

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈地下OT G57舖
電話／Whatsapp：3188 2840／5219 4867⁣（WhatsApp）

老鍋台式火鍋：外賣自取7折

由即日起至12月31日，老鍋推出期間限定聖誕外賣套餐7折優惠，當中包括4款老鍋特色鍋底、多款巧手小食、精選肉類以及配料，更有2人、3人、4人套餐可供選擇。星期一至日均提供外賣自取套餐，惟不可與其他優惠一同使用。

銅鑼灣分店：
地址：銅鑼灣駱克道491-499 號京都廣場2樓（銅鑼灣站C出口）
落單電話／Whatsapp：2818 6678／5112 9001（WhatsApp）

尖沙咀分店：
地址：金馬倫道2-4號利達行4樓（尖沙咀站B2出口）
訂座電話：2368 4277／5112 9001（WhatsApp）

怡紅院火鍋料理：外賣自取7折

怡紅院火鍋料理推出外賣優惠，外賣自取全單7折⁣⁣；外賣送貨全單8折。⁣⁣此外，現時惠顧火鍋套餐（二人套餐除外），即可享免費送貨服務以及Sapporo支裝啤酒（或汽水）。

地址：中環雲咸街43-55號余悅禮大廈地下B-C號舖及1樓102-4號舖
落單電話／Whatsapp：3101 9968／6014 2286 ⁣（WhatsApp）

616牛肉火鍋專門店：外賣自取8折

616牛肉火鍋專門店現正推出2款外賣套餐，當中包括招牌湯底、手切靚牛、蔬菜小食及飲品，人均只需142元。另外，現時惠顧正價火鍋配料均可享8折優惠，惟優惠不適用於醬料及飲品。

分店地址及電話一覽網上下單

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 消費錦囊

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