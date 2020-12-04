▲ 【盆菜優惠】預訂冬至盆菜 早鳥優惠低至7折 -

本港第四波疫情持續，防疫措施再度收緊，市民今年冬至恐怕難再一家幾口到餐廳用餐。即使未能如往年般幾家人聚餐，叫外賣盆菜到家中享用也不失節日的氣氛。現時不少餐廳或網購平台已推出預訂盆菜優惠，早鳥優惠更低至7折。

大家樂：預購盆菜送20元現金券

即日起至12月6日，訂購大家樂每訂購「瑤柱褔袋燒味大盆菜」或「福袋燒味盆菜」1盤，即送大家樂10元現金券2張。此外，訂購盆菜宴則享30元早鳥折扣優惠。而每訂購任何一盤「盆菜」或一套「盆菜宴」，即可以優惠價加配每款食品各一客。憑DBS信用卡訂購，優惠高達7折。

訂購滿2,000元或以上，可免費送貨一次。惠顧滿1,000元或以上，送貨服務費用為每次200元。

預購網站

盆菜： 褔袋燒味盆菜（5-6位用）：

優惠價488元／Club100會員價458元／標準價568元 瑤柱褔袋燒味大盆菜（8-10位用）：

優惠價628元／Club100會員價598元／標準價718元 盆菜宴： 家家歡聚盆菜宴（5-6位用）：

優惠價628元/Club100會員價598元/標準價858元 三星報喜盆菜宴（5-6位用）：

優惠價758元／Club100會員價728元／標準價1,045元 四喜臨門盆菜宴（8-10位用）：

優惠價1,148元／Club100會員價1,118元／標準價1,554元

太興：訂盆菜送185元太興優惠券

即日起至12月16日，訂購太興盆菜可享優先價，盆菜須3日前預訂。另外，現時預訂任何盆菜，即送185元太興優惠券。

鮑魚豐盛盆菜（6位用）：

正價788元／盆，優先價738元／盆 極品鮑參花膠至尊盆菜（8-10位用）：

正價2,080元／盆，優先價1980元／盆 極品鮑魚開心大盆菜（12位用）：

正價1,980元／盆，優先價1,880元／盆

預訂網站

大快活：網上訂購盆菜送紅豆沙

凡於網上訂購任何盆菜，即可獲贈一客陳皮紅豆沙（6人份）。另外，惠顧6人／12人盆菜，可以優惠價99元加購糯米飯（3磅）。

原隻鮑魚‧六人盆菜：398元 原隻鮑魚‧十二人盆菜：698元 歡聚六人餐：638元

訂購熱綫：2856 7291／預訂網站

責任編輯：李瑩