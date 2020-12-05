▲ 【肺癌】末期肺癌患者每月藥費高達5萬元 「有藥無錢醫」情況日趨嚴重 -

藝員曾偉權早前因肺癌病逝，肺癌為香港第二常見的癌症，更是頭號殺手，不煙不酒的人亦有機會因基因突變而患病。雖然愈來愈多新藥面世，但藥費高昂，不少病人無法負擔，無法選用最適切的治療方案。

癌症資訊網於去年進行了一項有關「本港肺癌患者及照顧者對癌症服務及治療意見調查」，以網上問卷的形式訪問了150人，當中7成半為肺癌患者，兩成半為照顧者。而在接受調查的病人當中，有近8成為因基因突變而患上肺癌，EGFR基因突變佔57.7%，約7成人使用標靶藥治療。

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經濟困難影響治療方案 有藥無錢醫問題嚴重

調查發現，9成半被訪者認為現時政府為肺癌患者所提供的支援並不足夠，94%人最想改善的是於藥物治療上的資助。大部分受訪者表示希望能進一步降低入息審查門檻、增加受資助的藥物數量、加快審批引進藥物至項目計劃，以及擴闊關愛基金自費癌症藥物援助計劃內藥物的臨床應用，使肺癌患者盡快能獲得更合適的治療方案。

癌症資訊網慈善基金創辦人吳偉麟表示，近年治療肺癌的藥物日新月異，惟醫管局在藥物協調、引入的工作上，似乎無法配合到醫療發展。以針對基因突變的肺癌而推出的新標靶藥物為例，藥費動輒需數萬元一個月，吳偉麟指能預視到有藥無錢醫的情況將來愈來愈嚴重，「有好多本地病友因經濟問題而不選擇最好、最新的治療方案，希望政府能加快速度，讓這群無錢醫病的病人可縮短等待過程，幫得一個得一個。」

無病徵確診末期肺癌 每月藥費高達5萬元

育有一子一女的楊小姐，6年前在一次例行身體檢查中發現異樣，毫無預警地確診肺癌4期，病因為基因變異。那時對病症缺乏認知的她，連最基本的咳、心口痛等病徵都無出現，卻突然被告知患癌，心情複雜。「心想死啦，網上資訊、報道常常都說患末期肺癌的話，可能得半年多命，好驚好快會惡化。」

最初使用第一代口服標靶藥治療，眼見病情受控，楊小姐放下心頭大石、更覺安心。但一年多後開始出現抗藥反應，肺部積水、腫瘤變大。其後需改用第三代標靶藥，效果佳、能控制病情，副作用負擔亦不大。習慣了之後，楊小姐好快就回復正常生活，也可周圍去玩和上班。不過，第三代標靶藥需自費服用，每月藥費高達5萬元，幸而有保險可索償部分費用，自費10個月之後就能加入藥物資助計劃。「我好幸運有得索償，否則惟有選化療，每月5萬元真的太貴了。」

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靠第三代標靶藥維持生活質素 樂觀面對病情

不同種類的標靶藥都有抗藥性，服食第三代藥物一段時間後，去年因病情控制未如理想，醫生建議楊小姐做為期半年的化療，她坦言化療的副作用影響較大。「初初沒甚麼，但副作用逐漸疊加上去，如口味會變，吃甚麼都沒味道，也會掉髮。個人好累，整日躺在家中甚麼都不想做。」而在化療療程之後，癌細胞亦一度擴散上腦膜，今年4月需轉回使用第三代口服標靶藥。「好多人都覺得一化療就以後都要化療，我覺得我相當幸運，藥物仍有效維持至今。」

楊小姐坦言病後學會放下執着，開始懂得放鬆。會周圍玩、去旅行，以分散注意力，她笑言有時會忘了自己是個病人。但面對未知的病情走向，抗藥反應也隨時出現，她說：「盡量令自己開心點，別想得那麼長遠，愈想得遠條路就愈難行，倒不如每日開開心心，已經好夠。」

作者：吳霆俊

責任編輯：周美好、李越樺

（節錄）

【原文：有藥無錢醫 情況日趨嚴重 末期肺癌患者盼增藥物資助】