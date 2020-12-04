▲ 新常態下的「全人教育」

成功的教育不應只專注於灌輸學生課本上的知識，更應以啟發學生為目標，在學習過程和體驗中培養出他們尊重、關懷和接納別人等的正確觀念，實現「全人發展」。在本地疫情反複下，莘莘學子、教育工作者和家長逐漸意識到將科技融入教學不再是疫情下的臨時應變方案，而是長遠教育發展的新方向。

Microsoft香港早前舉辦了年度教育論壇，以「新常態下的未來教學」為主題，雲集了本地中小學的校長、教師、IT專業人員及家長，分享他們在適應新常態的過程中如何應對各項挑戰，並就如何持續促進學生的平衡發展提出了以下幾點：

1. 混合模式的成功 始於讓教師掌握相應的數碼技能

從傳統面授課程轉而推行遙距學習是一項艱巨的任務。在新冠疫情期間，香港學校面對的最大挑戰之一，是如何協助教師為學生長遠提供優質的遙距和混合模式學習體驗。就此，教育界首要做到的是為教師提供充足的科技支援和適當的培訓，協助教師掌握學習新常態下須具備的數碼技能，為他們在新常態下繼續促進學生的全方位發展建立紮實的基礎。

在這段漫長的過渡期間，Microsoft香港將繼續與本地教育界緊密合作，透過免費的網上專題研討會、培訓工作坊及學習資源，為提升在職教師的數碼技能出一分力。長遠而言，教育界都需要從優化大學課程着手，協助今天的大學生、明天的教師裝備數碼技能以及掌握如何有效推行混合教學模式的教學法。

▲ 混合模式的成功，始於讓教師掌握相應的數碼技能

2. 善用科技 促成全方位教育體驗

教育強調均衡，完滿的教育體驗應該超越單純知識上的傳遞，涵蓋品德及心智培育，讓學生嚮往學習，達至全人發展的多元智能學習。混合模式下的學習體驗應以培養學生的求知慾和學習興趣，以提升學生參與度和學習成果。

社交和情感的學習是全人發展不可或缺的一部份。疫情影響下進行遙距學習，當教師和學生只能透過屏幕見面，協助學生的社交及心理均衡發展挑戰倍增。有老師利用Microsoft Teams維持與學生的連繫，在課堂以外透過平台與學生進行閒聊。課堂上，亦可以配合遊戲平台如Kahoot！，讓教師在簡報加入互動元素的PearDeck，協助教師設計鼓勵學生進行社交互動的課堂。提高學生的參與度之餘，同時提升同學之間的社交連繫。當教學與可擴展的科技融合，並應用在網上和混合模式學習中，可大大提升學習成效並培養社交學習，爲師生創造更充實完滿的全人教育體驗。

▲ 教育遊戲平台Kahoot！。

▲ PearDeck讓教師在簡報加入互動元素。

3. 利用數碼科技締造平等學習機會

全人發展着重兼顧獨有文化及時代的發展需要。隨着社會大環境轉變的影響，數碼技能對學生的未來成功至關重要，教育工作者需要有效使用科技來補足日常教學，及早裝備學生，使他們變得更精通數碼科技。

然而，推行嶄新的教學模式的同時，必須加大力度照顧學習差異。使用正確的工具如Microsoft Teams和Power BI等科技，透過相關數據，安全地對學生學習表現進行分析，大大推動了傳統教學評估的進步，令教師評估學生的學習表現更得心應手。遙距授課模式無疑會為有特殊學習需要的學生帶來挑戰，但有賴沉浸式閱讀程式等科技，有閱讀障礙等不同能力的學生可使用翻譯功能和文字解讀方案，增強他們的學習力，同時建立信心。教師可以更適時為有需要的學生提供適當支援，締造平等學習機會，打造共融的教育環境。

疫情下見證了科技如何幫助教育工作者與學生建立聯繫，幫助學生在學術、社交和情緒各方面獲取均衡和全面的學習經歷，在汲取書本上的知識以外，更能兼顧終身的成長。

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