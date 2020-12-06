【好書推介】政治獻金與財閥關係密不可分　美國無法擺脫大企業束縛？

▲ 【好書推介】政府受制大企業 美國民主陷困境

美國大選結果幾乎塵埃落定，民主黨拜登（Joe Biden）成為候任美國總統。民主黨今次籌得的政治獻金（Dark money）是共和黨的至少3倍，但並沒有在總統大選中大勝，國會選舉的表現也未算出色。

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總統競選資金 財團捐助為主

美國大選與金權、政治獻金和財閥的關係密不可分，候選人的競選資金主要來自財團，「打工仔」的捐助只佔一小部分。觀察不同行業的捐款分布，可以了解美國政治生態。

今次好書名為《Captured: The Corporate Infiltration of American Democracy》，由任職超過10年參議員的懷特豪斯（Sheldon Whitehouse）撰寫。他認為，美國民主陷入困境，因華府受制於大企業，希望美國人可擺脫大企業的束縛。

彭博社數據顯示，與上屆選舉一樣，今屆以個人名義捐助特朗普（Donald Trump）的主要是基層員工或藍領，特朗普高叫創造職位的口號，俘虜他們的心。惟懷特豪斯提到，真正受傳統共和黨人歡迎的是副總統彭斯（Mike Pence）。

彭斯的出現不但被視為共和黨內部制衡特朗普的一招，企業游說的重任更落於屬鷹派的彭斯身上。懷特豪斯指出，彭斯的「吸金力」不容小覤，與財閥的關係更是千絲萬縷。

諷刺的是，特朗普能在4年前成功當選，正正是因為打着反建制的旗號。懷特豪斯於上屆大選後已明言，相信特朗普上任後，將繼續被他所反對的權力束縛。

「受人錢財，替人消災」是簡單道理，懷特豪斯形容，「白宮被企業的觸鬚包着」，因共和黨收得企業的政治捐款，就要為他們辦事，正因如此，共和黨執政時往往受制於大企業。

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金融保險富豪 紛課金撑拜登

不過，民主黨又何嘗不是呢？拜登在華爾街也相當受歡迎，政治獻金多次超越特朗普。拜登與華爾街和一眾億萬富豪關係密切，可追溯至他早年（1988年至2008年）競逐參議員之時。

響應性政治中心（Center for Responsive Politics）資料顯示，拜登當時最大的金主是來自金融、保險和地產投資者。在1990年至2007年，該行業的投資者捐了687萬美元予拜登。

福布斯今年初報道，有66名億萬富豪課金支持拜登參選，大多來自金融、保險和地產界；其後，有94名億萬富豪轉為支持拜登。故相信拜登當選後，仍會受制於大企業，將是意料之內的事。

撰文 ： 鄧燕君

【原文：政府受制大企業 美國民主陷困境（收費文章）】