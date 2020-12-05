▲ 料美元貶值幅度達35% 實物資產吸引力增

近期全球掀起了一股減持美債的浪潮，作為持有美債最多的兩個國家，中國持有美債的數量降至四年最低點，日本在過去的兩個月裏，也在持續減持美元。根據9月份的統計資料顯示，外國投資者持有的美債連續下滑，創下季度新低。

但實際上，美債作為一種穩定的長期投資品，相比許多其他國家的國債仍具競爭優勢。那麼在這樣的環境下，為何各國還在堅持拋售美債呢？最主要的原因應該是，市場對看空美元達成了共識。

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美疫情重創經濟續量寬

市場看空美元的主要原因可以歸結為二。其一是美國大概率將延續寬鬆的貨幣政策。目前新冠疫情在美國依然未能受控，美國每天的確診人數超過十萬人，而受到疫情影響，美國經濟也遭到重創。為了維持國內經濟，美國很可能採取更加激進的印鈔政策，這必將對美元帶來直接衝擊。其二是美元的實際負利率，雖然美聯儲將美國的利率定在0至0.25%，但實際上這只是名義利率，如果考慮到通脹因素，美元的實際利率是負值。也就是說，持有美元還是會持續貶值。這也是為甚麼近來愈來愈多的機構，建議拋售或造空美元。

而隨着美元貶值預期的加劇，未來一段時間內，主要的受益資產也隨之浮出水面。首先就是大宗商品，在國際大宗商品交易中，美元是定價貨幣，當美元增值時，商品價格下跌，而當美元貶值時，商品價格就會上漲。其次是非美元貨幣的升值，這也是顯而易見的，美元作為國際通用貨幣，當美元貶值時，其他貨幣自然會升值。再次就是對中港股市形成利好。美元貶值意味着美元資產的資金流出，這在利空美股的同時，也利多高利率國家的股市。在美元貶值的預期之下，資金為防貶值，會從美國流出，並流向有資產升值前景的國家，而中國在有效控制疫情的同時，維持了經濟穩定發展，這在世界範圍內都是可圈可點的，自然會吸引資金的流入。

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美元貶值幅度達20%至35%

除此之外，美元貶值也利好實物資產投資。一直以來，股票、基金、債券等傳統的投資品類都是最受市場接受的投資方式，但隨着全球經濟的快速發展，多元化資產配置成為了資本市場的新趨勢，這些傳統而單一的投資方式已經愈來愈難以滿足市場的需求，尤其是在美元貶值的大環境下，傳統投資品類尤其是以美元計價的投資品類更容易受到美元貶值的影響而失去對投資者和資金的吸引力。

而以藝術品、名酒、名表等收藏品為代表的實物資產作為資產配置的另類類別，卻能夠有效規避滙率、利率等波動因素，再加上價值穩定，長期增值，資源稀缺等特點，成為了資產配置領域絕佳的投資品類。

綜合研究機構預測，此輪美元的貶值將會持續3至5年的時間，貶值幅度可能會達到20%至35%，甚至更多。在美元下跌幾乎已經達成市場共識的眼下，實物資產作為價值穩定，抗通脹，有增值空間的另類資產，遠比美元資產更有吸引力，投資者們不妨盡快告別美元資產，尋求如實物資產類的投資機會，以尋求更佳的收益和回報。

（節錄）

【原文：美元下跌成共識 實物資產長遠升（收費文章）】