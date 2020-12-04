▲ 蔚雨芯鍾情投資樓花單位 荃灣單位持貨3年升2成

蔚雨芯（Rainky）以歌手身份入行，去年與朋友合資創業，成功升格為老闆。她更於2017年躋身業主行列，她直言幸得父母幫忙付首期，才可以成功「上車」。

對於首次置業，Rainky直言當時自己甚麼都不會，只是媽媽着她留意荃灣西新盤，她想一嘗置業滋味，就以1,400萬元購入單位。她指當時樓盤收逾2萬票，她在現場等了12個小時，能成功買入單位相當開心。

▲ 蔚雨芯（Rainky）2017年躋身業主行列，以1,400萬購入荃灣西樓盤。

本港樓市升幅驚人，置業成為不少年輕人的難題。不過，隨着政府為首置人士提供九成按揭，Rainky認為買樓比以往容易。當時她以1,400萬元買入荃灣新盤，向發展商承造8成按揭，每月供款4萬元。該單位早前更升至2,100萬元，惟受疫情影響，樓價回落至1700萬元左右。

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看好本港樓市

Rainky鍾情投資「磚頭」，更認為投資樓市最實際，更減低了她未來投資的一大風險。她更看好未來樓市，認為「只會升，不會大幅度下跌」。「雖然供樓會較為吃力，但3年之內會收樓，收樓就代表供，供樓期間可以把單位出租，別人就幫你供樓，你只需付部分錢供樓。3年之後，升值又可賣出單位。」

本港樓價高企，不少人窮盡力氣去買樓。雖然如此，Rainky仍然認為香港是一個很「正」的地方，在香港生活亦相當幸福。「雖然我們要很努力去生存、賺錢，但是哪一個年代不是這樣，我爸爸媽媽也是這樣走過來。」

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鍾情樓花單位

在置業方面，Rainky就鍾情樓花單位，因為二手樓的售價已經包含之前升幅，日後升幅會受限，而樓花升值潛力較大。「只要樓花是多人爭，就一定有其升值空間，以及比鄰近單位的樓價低，升值空間更大。」

記者：曹佩鈞