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蔚雨芯合資百萬創美容品牌　年輕創業無懼失敗（立即睇片）

理財規劃 13:33 2020/12/04

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蔚雨芯（Rainky）入行九年，雖然在唱歌方面獲得不少獎項，但是演藝事業一直未有突破、星途浮沉。去年她與唱片公司完約，決定趁機會轉換跑道，與朋友合資近百萬元成立美容品牌，一圓創業夢。

由於家人經營旅遊巴生意，Rainky自小就與「做生意」有不少接觸，亦為她種下創業的種子。早在20歲的時候，Rainky已經「膽粗粗」問媽媽借錢入股華星冰室，更親力親為到餐廳幫忙。不過，她當時只是入股投資，說不上是真正創業。

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趁年輕創業 無懼失敗

直至去年，Rainky與唱片公司完約。剛好25歲，她認為自己應該要有一個轉變，於是和小學同學合資成立美容品牌。她坦言想趁年輕創業：「失敗你可以站起來，因為你有的是年輕，我不想30多歲創業才遇挫折。」

Rainky與好友合資近百萬成立品牌，幸好公司生意沒有令她失望。至於選擇美容事業的原因，她坦言「美容對女人來說是一世，無論出街與否，無時無刻都想變靚、變瘦，或者呈現自己一個自信的狀態。」

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用噱頭吸引大眾目光

Rainky更認為藝人和生意一樣，要學會如何包裝，「要有Talking Point。」品牌成立之初，Rainky是打算推出減肥產品，但最終先推出私密處保養品。她解釋，原因是私密處保養品夠「爆炸」，可以吸引不少人注意。這個另類宣傳方法亦非常奏效，引來不少媒體報道。

雖然與唱片公司完約，但Rainky沒有打算放棄演藝事業，之後更簽了電視台經紀約，希望透過拍攝電視劇累積知名度，繼而帶動品牌生意。

「疫」下生意有增無減

疫情之下，不少行業生意大受打擊。不過，Rainky表示有賴大家居家抗疫，網店生意有增無減。她更寄語創業同路人，無論經營甚麼生意也好，也要思考把生意拓展至網絡，不要停滯不前，因為不知道疫情持續至甚麼時候，要學會變通。

除了積極發展本地市場之外，Rainky早前更親赴上海洽談生意，亦希望未來可以把產品帶到台灣、馬來西亞、新加坡等地區銷售。

對於未來生意發展，Rainky指希望在兩年內開設實體店提供美容及醫美服務。由於網店形式可減低租金壓力，Rainky暫未打算為產品開拓實體銷售渠道。

記者：曹佩鈞

欄名 : 理財Star Talk

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