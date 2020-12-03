富藝斯拍賣名人腕錶　保羅紐曼、史提夫麥昆、史泰龍珍藏可供網上競投

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一枚古董錶能否升值牽涉很多因素，背後的故事及其主人翁的身份便絕對影響身價。富藝斯拍賣行即將舉辦的「Racing Pulse」拍賣，便有保羅紐曼、史提夫麥昆及史泰龍的珍藏，拍賣價當然不菲，故事更相當引人入勝。
「Racing Pulse」拍賣將於12月12日在紐約舉行，拍賣也會透過富藝斯網站和手機運用程式作全球直播，因此香港區的朋友同樣可以參與競投。
保羅紐曼的Daytona
拍賣包括多枚巨星級拍品，最矚目自然是來自傳奇影星保羅紐曼的勞力士腕錶。3年前一枚他生前經常佩戴的Daytona型號6239，便以天價1,780萬美元的拍賣價成交，是拍賣史上的最高身價。
Daytona腕錶是專為耐力賽車手而設，當年屬演員兼賽車手的保羅紐曼最愛帶Daytona演出及出賽，幾乎被認定為勞力士代言人。
今次拍賣的型號為6263「Big Red」Daytona，是其妻所送，中間的計時副盤上方有一行紅色「Daytona」字樣，底蓋刻有「Drive slowly Joanne」，因為她擔心丈夫在賽道上的安全而對他的叮囑。此錶估價逾100萬美元，但業內人士都知道最後結果肯定會出人意表。
史提夫麥昆的Monaco
另一枚賽車錶是1971年，由史提夫麥昆於電影《極速狂飆》中所戴的豪雅Monaco計時錶。
Monaco腕錶名字來自一級方程式賽車的摩納哥大獎賽，史提夫麥昆同樣是一名著名荷里活動作片影星兼賽車手，在他拍攝《極速狂飆》煞科之時，為了答謝電影的首席機械工程師Haig Alltounian讓他和整個團隊在拍攝過程中安全無恙，他便以此錶相贈，因此錶背刻有「TO HAIG Le MANS 1970」字樣。
史泰龍的5枚珍藏
此外，拍賣中另有5隻拍品來自荷里活影星史泰龍，包括一枚他在電影《十萬火急》時佩戴的Panerai Luminor以及拍攝《轟天猛將3》中所戴的Richard Mille RM032-TI。
拍賣詳情:
日期︰12月10日
時間︰紐約時間上午10時 / 香港時間晚上11時
（可透過富藝斯網站和手機運用程式競投）
撰文 : 梁靜詩
欄名 : 型男玩物誌