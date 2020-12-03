富藝斯拍賣名人腕錶　保羅紐曼、史提夫麥昆、史泰龍珍藏可供網上競投

▲ 富藝斯「Racing Pulse」拍賣將於12月12日在紐約舉行，拍品中有多枚名人腕鏤。

一枚古董錶能否升值牽涉很多因素，背後的故事及其主人翁的身份便絕對影響身價。富藝斯拍賣行即將舉辦的「Racing Pulse」拍賣，便有保羅紐曼、史提夫麥昆及史泰龍的珍藏，拍賣價當然不菲，故事更相當引人入勝。

「Racing Pulse」拍賣將於12月12日在紐約舉行，拍賣也會透過富藝斯網站和手機運用程式作全球直播，因此香港區的朋友同樣可以參與競投。

保羅紐曼的Daytona

拍賣包括多枚巨星級拍品，最矚目自然是來自傳奇影星保羅紐曼的勞力士腕錶。3年前一枚他生前經常佩戴的Daytona型號6239，便以天價1,780萬美元的拍賣價成交，是拍賣史上的最高身價。

▲ 保羅紐曼這枚勞力士Daytona型號6263「Big Red」由妻子所送，部分拍賣收益將撥捐由他創立的慈善機構「SeriousFun Children's Network」和「Safe Water Network」。（估價逾100萬美元）（富藝斯提供）

▲ 保羅紐曼妻子Joanne在錶底蓋刻上「Drive slowly Joanne」，她叮囑丈夫在賽車場上要安全駕駛。（富藝斯提供）

Daytona腕錶是專為耐力賽車手而設，當年屬演員兼賽車手的保羅紐曼最愛帶Daytona演出及出賽，幾乎被認定為勞力士代言人。

▲ 保羅紐曼及妻子Joanne。（富藝斯提供）

今次拍賣的型號為6263「Big Red」Daytona，是其妻所送，中間的計時副盤上方有一行紅色「Daytona」字樣，底蓋刻有「Drive slowly Joanne」，因為她擔心丈夫在賽道上的安全而對他的叮囑。此錶估價逾100萬美元，但業內人士都知道最後結果肯定會出人意表。



史提夫麥昆的Monaco

另一枚賽車錶是1971年，由史提夫麥昆於電影《極速狂飆》中所戴的豪雅Monaco計時錶。

▲ 史提夫麥昆於電影《極速狂飆》中一直戴著豪雅的Monaco計時錶。（Credit︰Bernard Cahier）

▲ 史提夫麥昆將此枚Monaco送贈予《極速狂飆》電影的首席機械工程師Haig Alltounian，以答謝Haig讓他和整個團隊在拍攝過程中安全無恙。（富藝斯提供）

▲ 錶背刻有「TO HAIG Le MANS 1970」字樣。（估價待詢）（富藝斯提供）

Monaco腕錶名字來自一級方程式賽車的摩納哥大獎賽，史提夫麥昆同樣是一名著名荷里活動作片影星兼賽車手，在他拍攝《極速狂飆》煞科之時，為了答謝電影的首席機械工程師Haig Alltounian讓他和整個團隊在拍攝過程中安全無恙，他便以此錶相贈，因此錶背刻有「TO HAIG Le MANS 1970」字樣。

史泰龍的5枚珍藏

此外，拍賣中另有5隻拍品來自荷里活影星史泰龍，包括一枚他在電影《十萬火急》時佩戴的Panerai Luminor以及拍攝《轟天猛將3》中所戴的Richard Mille RM032-TI。

▲ 史泰龍手上的Richard Mille型號RM032-TI屬一枚專業潛水錶，史泰龍曾在電影《轟天猛將3》中佩戴，50毫米錶殼相信要有史泰龍的健碩身型才能駕馭。（估價60,000-120,000美元）（富藝斯提供）

▲ Richard Mille「Adventure」陀飛輪計時腕錶，型號RM025-01，設計靈感來自傳奇電影《第一滴血》中史泰龍的Rambo角色，因此腕錶加入了多項求生功能。（估價250,000-500,000美元）（富藝斯提供）

▲ 史泰龍1996年曾在電影《十萬火急（Daylight）》中佩戴的Panerai Luminor，型號為PAM5218-201/a，搭配鯊魚皮製錶帶及沛納海「Pre-Vendome」（即品牌被歷峰集團收購前）原裝錶釦。（富藝斯提供）

拍賣詳情:

日期︰12月10日

時間︰紐約時間上午10時 / 香港時間晚上11時

（可透過富藝斯網站和手機運用程式競投）