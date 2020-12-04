▲ 【流感高峰期】流感季節來臨 自願醫保有無得保？

甫踏入11月，市面上流感疫苗「一針難求」，醫院管理局亦指，今次流感疫苗接種量較去年高及快。可見抗疫將近一年，市民對疾病的預防意識提升不少，紛紛在流感季節來襲之前接種疫苗。以往的冬季流感高峰期，公立醫院的急症室輪候時間曾超過6至8小時，如不想在公立醫院久等，前往私家醫院急症室，無疑是一條捷徑，但省時的代價就是要付上好幾倍的醫療費用。那麽，面對流感的威脅，自願醫保能如何「分憂」？

問：患上流感需要住院嗎？

答：患上季節性流感，一般能於2至7天內自行痊癒。可是，對於免疫力較低的人士如長期病患或長者而言，流感有可能會引致心肌炎、支氣管炎、腦炎或肺炎等併發症，甚至死亡。所以一出現流感病徵，宜及早就醫，經專業診斷後接受適切的治療。

問：自願醫保能為流感提供保障嗎？

答： 一般而言，因流感而到門診求醫所引致的醫療費用不在自願醫保保障範圍內。不過，無論是自願醫保的標準計劃或靈活計劃，均有「入院前或出院後／日間手術前後的門診護理 」這個保障項目，因此，於接受門診治療後，經醫生診斷認爲病情在醫療所需的情況下而入院治療，該次住院便符合保單條款，那麼該次門診，以及出院後90日內最多3次跟進門診，亦屬自願醫保計劃的保障之列，以標準計劃為例，門診護理的賠償限額為每次580港元，靈活計劃的限額則會更高。

問：除了慳稅，自願醫保還有其他優勢嗎？

答：除了每個課稅年度可用作申請扣稅的保費最高為每位受保人8,000港元外，自願醫保亦提供無索償保費折扣優惠，如客戶於保單指定的連續生效年期内無任何索償紀錄，在續保時可享有保費折扣；個別保險公司更會於投保時提供首年保費折扣，讓你以更實惠的保費，獲得安心保障。

此外，自願醫保保證續保至100歲，不設「終身保障限額」，且保障限額會每年還原，承保範圍亦涵蓋投保前未知的已有病症、日間手術、訂明診斷成像檢測、訂明非手術癌症治療，以及精神科治療等。一份能伴你終身的自願醫保，是守護健康的理想後盾。