美心中菜外賣自取優惠　4位龍蝦套餐$398

美心中菜推出龍蝦外賣自取4位套餐，只需$398。套餐包括上湯焗龍蝦伊麵、海鮮粟米羹或香茜牛肉豆腐羹，以及多款巧手小菜組合及蛋白炒飯。



推廣分店：全綫美心皇宮、全綫翠園（廣場飯店翠園除外）、全綫八月花、八月居、怡翠軒



優惠只適用於指定分店及外賣自取，數量有限，售完即止。此優惠不可與信用卡（包括BoCpay優惠）及其他優惠同時使用。

優惠詳情

撰文：hket小編