美心中菜外賣自取優惠 4位龍蝦套餐$398 精明理財 10:30 2020/12/04 分享： 美心中菜推出龍蝦外賣自取4位套餐，只需$398。套餐包括上湯焗龍蝦伊麵、海鮮粟米羹或香茜牛肉豆腐羹，以及多款巧手小菜組合及蛋白炒飯。 推廣分店：全綫美心皇宮、全綫翠園（廣場飯店翠園除外）、全綫八月花、八月居、怡翠軒 優惠只適用於指定分店及外賣自取，數量有限，售完即止。此優惠不可與信用卡（包括BoCpay優惠）及其他優惠同時使用。 優惠詳情 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 惠顧海皇粥店 $10換購5個聖誕限定版口罩 今日 惠顧海皇粥店 $10換購5個聖誕限定版口罩 12月10日壽星注意！La Famille送戚風小蛋糕 2020/12/03 12月10日壽星注意！La Famille送戚風小蛋糕 德國寶終極開倉 陳列品示範機1折起 2020/12/03 德國寶終極開倉 陳列品示範機1折起 【外賣優惠】今日起堂食至晚上10時限2人一枱 外送平台優惠碼一覽（Deliveroo、foodpanda、Uber Eats） 2020/12/02 【外賣優惠】今日起堂食至晚上10時限2人一枱 外送平台優惠碼一覽（Deliveroo、foodpanda、Uber Eats） 小麻吉滷肉飯外賣優惠 滷肉飯加珍珠奶茶套餐$20 2020/12/02 小麻吉滷肉飯外賣優惠 滷肉飯加珍珠奶茶套餐$20 餐廳情報 著數優惠