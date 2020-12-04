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Crostini指定特飲買1送1　牛涮鍋精選SHABU SHABU套餐6 折

精明理財 07:00 2020/12/04

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、Crostini：指定特飲買1送1

Crostini 12月特飲買1送1優惠，由即日起至2020年12月6日，全綫Crostini分店 （樂富及啟田分店除外）均適用。優惠特飲數量為每日每店100杯，售完即止。為減少輪候時間，每位顧客每次限購買一杯及獲贈一杯飲品。

優惠及獲贈之飲品可自由配搭，唯獲贈之飲品價錢必須等於或低於所購買之飲品的價錢。顧客需使用電子支付方式結帳以享用優惠

12月份買1送1指定特飲：

  • 鮮奶咖啡
  • 美式咖啡
  • 凍抹茶咖啡
  • 凍玫瑰咖啡
  • 凍薄荷朱古力
  • 檸檬梳打


2、牛涮鍋：精選SHABU SHABU套餐6 折

由即日起，牛涮鍋指定外賣2人及4人Shabu Shabu套餐都會有6折優惠，

優惠詳情
Mou Mou飯餐目
時短鍋餐目

    點擊圖片放大
    +2

 

3、敏華冰廳：外賣抗疫優惠 $38起

敏華推出8款抗疫外賣，每日11時30分開始供應優惠價$38起，指定8款外賣飯選擇：

免治牛肉火腿飯 $38
滑蛋包自家五香肉丁飯 $38
四川榨菜肉絲八爪腸仔飯 $38
潮式沙茶牛肉拼餐肉撈意粉 $40
敏華叉燒拼雞扒忌廉雞湯米粉 $40
潮式沙茶牛肉拼榨菜肉絲飯 $42
蔥油鴛鴦扒飯（豬扒及雞扒） $42
蔥油雞扒四拼飯（雞扒、火腿、腸仔及煎蛋） $42

 

撰文：hket小編

欄名 : 今日優惠精選

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