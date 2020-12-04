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惠顧海皇粥店　$10換購5個聖誕限定版口罩

精明理財 09:00 2020/12/04

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由即日起至12月24日，於海皇粥店購買任何食物，加$10即可以換購5個快適嘉聖誕限定版口罩。

每日售完即止，每張單最多可換購3次。

撰文：hket小編

 

欄名 : 消費錦囊

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