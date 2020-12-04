惠顧海皇粥店 $10換購5個聖誕限定版口罩 精明理財 09:00 2020/12/04 分享： 由即日起至12月24日，於海皇粥店購買任何食物，加$10即可以換購5個快適嘉聖誕限定版口罩。 每日售完即止，每張單最多可換購3次。 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 12月10日壽星注意！La Famille送戚風小蛋糕 2020/12/03 12月10日壽星注意！La Famille送戚風小蛋糕 德國寶終極開倉 陳列品示範機1折起 2020/12/03 德國寶終極開倉 陳列品示範機1折起 【外賣優惠】今日起堂食至晚上10時限2人一枱 外送平台優惠碼一覽（Deliveroo、foodpanda、Uber Eats） 2020/12/02 【外賣優惠】今日起堂食至晚上10時限2人一枱 外送平台優惠碼一覽（Deliveroo、foodpanda、Uber Eats） 小麻吉滷肉飯外賣優惠 滷肉飯加珍珠奶茶套餐$20 2020/12/02 小麻吉滷肉飯外賣優惠 滷肉飯加珍珠奶茶套餐$20 Green Common主餐牌66折 外賣自取套餐低至38蚊 2020/12/02 Green Common主餐牌66折 外賣自取套餐低至38蚊 餐廳情報 著數優惠