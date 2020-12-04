▲ 【理財個案】夫婦轉按自住樓手持$650萬現金 買多一間樓收租還是買股收息？

讀者：

由於老公退休在即，不能不正視被動性收入嘅重要性。故此最近我名下嘅自住樓做咗轉按，所以手頭上多咗330萬元現金，不過按揭額就加大到500萬元了，月供18.5萬元。加上本身有儲蓄，現共有650萬元現金，股票約60萬元，仲有小小外幣如英鎊及澳元。

計劃買多一層樓投資收租，由於𠵱家樓價好高，未有心水，加上用老公嘅名買樓做按揭只可借到150萬元左右，只能負擔650萬元樓下嘅私樓，期望回報大約3%左右。

仔仔有份教育基金明年可以取回，約有15萬元左右，未有方向點處理，繼續放喺保險公司有約3.5%利息。

想請教一下，買樓投資我信心比較大，萬一樓巿跌，都可將來留畀仔女自住（仍然覺得磚頭比較有保障）。如果用同一筆錢全數買股收息，我未有信心。

不過，由於老公5年後到達退休年齡，想為佢製造現金流，故此考慮買層樓畀佢收租。我本人仲有16年先退休，家庭收入共7.5萬元，每月支出大約4萬元，其餘會儲起。

又想買股收息，一直考慮月供股票，但遲遲未動身。本身持有︰

大部分都係蝕緊錢，唔捨得蝕放。

問題：

一、如果買樓，我會用550萬元現金，留起100萬元做後備，收租回報預計3%，應約有1.5萬元至2萬元租金收入。跟住加月供股票，計劃月供盈富基金（02800）、中銀香港（02388），希望長期收股息。

二、唔買樓住，將其中100萬元做高息定期，預期2%回報。250萬元放係按揭戶口賺高息約2.15%。留低300萬元現金等跌巿入平貨，無論樓巿或股票有機會就入貨。

三、手頭上嘅股票唔識點處理，中國移動（00941）及中國人壽（02628）等咗好耐都上唔返入手價，應否止蝕換貨？

最終希望可以製造3萬元現金流，唔知呢個方向正確嗎？

個案重點： 5年後退休

現金有650萬元

家庭月入7.5萬元 重點目標： 想為退休制造現金流

不知應否買多一層樓

手上股票如何處理

龔成分析：

明白你想集中投資物業，可能你認為樓較穩陣，但只要你明白「股票就是企業」，你找穩健的企業就可，因此收息股都可以好穩健。

同埋，你哋太集中在物業類資產，其實會面對單一資產風險，反而分散在不同的資產類別，建立一個平衡的組合。對你的財富反而仲穩健。

一、如果買樓，建議金額不要太大，留下多些現金做儲備，以及可投資其他類別的資產項目。

二、我比較建議不要心急買樓，雖然買樓都是方向，但這刻最好先投資收息股，建立一個收息股的組合，你多學習股票、收息股，明白更多後，就會更有信心。當然，在有知識先前，你先做定期是可以的。

因為這刻物業回報率較低，而股票的回報比物業高，因此，這刻先投資股票，等股票增值，同時物業市場回落時，就可以賣出股票，轉投入資金到物業，這策略是較好的。

三、你可能在貴的價位買入，但這兩股都是有質素的，你暫時持有先，這些股有得守的，但就要有耐性。

你以現金流3萬元作方向是正確的，但應建立一個更好的組合。距離你先生退休仲有5年，你應該把握這段時間好好學習不同的投資工具，同埋有效分配好財富。

我哋投資，並不是炒賣，是一個長期分配的過程，同時着重資產的長期增值，以及現金流。

【本文獲作者龔成授權轉載，原文題為：理財個案--轉按現金打造退休組合】