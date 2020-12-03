▲ 【移民台灣】台灣研放寬港人赴台限制 開設投資綠色通道、放寬專業人士赴台定居 -

香港實施《港區國安法》後，引起國際關注，繼英國、加拿大推出便利港人移居措施後，有指台灣亦正研究推出類似措施，方便港人移居台灣。台陸委會副主委兼發言人邱垂正今（3日）表示，在兼顧國家安全及防疫的要求下，正研究修改港澳居民赴台的制度及法規，為港人赴台求學、工作提供便利，3個具體方向包括：鬆綁優秀畢業生赴台工作限制、放寬專業人士赴台定居限制及開設港人投資綠色通道。

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三方向放寬港人赴台限制

台陸委會於今年6月18日公布「香港人道援助關懷行動專案」，「台港服務交流辦公室」則在7月1日起開始運作，為赴台港人提供求學、投資創業及移民定居等問題查詢和協助。邱垂正表示，截至11月30日止，該辦公室已接獲1700多宗服務案件，大多數都是移民、定居投資、就學等。

他指出，在既有的協助基礎上，台灣正研究修改港澳居民赴台的制度及法規，提供港人赴台就學及就業的便利，具體方向有三，包括：一、鬆綁香港優秀畢業生赴台工作的限制；二、檢討放寬香港專業人士赴台工作定居的限制；三、開通港人赴台投資綠色通道。

他又指，若港人赴台，當局將依據人道原則，按照現行法規包括港澳關係條例等，給予必要的協助。有關放寬港人赴台限制的措施尚在研究當中，若有定案，將適時對外說明。

責任編輯：李瑩

