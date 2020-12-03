▲ 【稅貸2020】提早還款未必能慳息？申請稅貸6個注意事項

又到交稅的季節，受疫情影響，不少打工仔面臨失業或收入減少，若因經濟困難而暫無力交稅，除了可向稅務局申請緩繳暫繳稅或分期繳稅外，亦可申請銀行稅貸。普遍來說，稅貸的年利率較私人貸款為低，交稅以外，亦可用作現金周轉。申請稅貸時應如何比較各計劃的息率？怎樣才能揀選出最合適自己的計劃？

【稅貸優惠比較 邊間銀行稅貸實際年利率最低？：按此】

1. 比較實際年利率（APR）

申請貸款時，要比較不同計劃，就要留意實際年利率。坊間有不少貸款以低息作招徠，如「月平息低至0.2%」等宣傳語句，令不少人誤以為是低息，但其實未必。如果要反映借貸成本，就要留意實際年利率。而實際年利率的計算方法由金管局所制定，故可以實際年利率去比較不同的稅貸產品。

2. 提早還款未必能慳息

提早還款雖可節省未償還的利息，但與此同時部分銀行亦會要求客戶付手續費，甚至需退還適用的推廣優惠，最後可能會得不償失。以滙豐的交稅「萬應錢」貸款為例，如果選擇提前還款，銀行除了會收取相等於未清還的本金之一定百分比的費用外，還可能需退還適用的推廣優惠。

3. 還款期愈長利息支出愈高

稅貸的還款期一般由6個月至24個月不等，部分更可長達60個月。還款期長雖可減輕每月的還款壓力，但亦要留意利息開支或會較高。以恒生「稅安心」為例，如果借10萬，而還款期是12個月，最低的實際年利率為2.91%，而還款期增至60個月，最低的實際年利率則是5.11%。由此可見，還款期愈長，所支出的利息會愈高。

【如何申請暫緩交稅？（內附連結）：按此】

4. 留意低息優惠條件

不少稅貸計劃實際年利率都低於2厘，看似吸引，但要取得這個低息，一般都只限大額借貸，例如最少借30萬元或以上，一般客戶只借10萬元或以下，或未能享有宣傳所指般低息。以滙豐交稅「萬應錢」以例，如果借10萬元以下，而還款期是12個月，最低的實際年利率為4.28%；而如果借150萬元或以上的話，還款期同樣是12個月的話，最低的實際年利率為2.02%。

此外，不少銀行的低息優惠亦只適用於特定客戶，宜先向銀行了解所屬帳戶可享優惠的條件。

5. 同時申請可享優惠利率

部分稅貸提供夫婦同時申請的優惠，如恒生「稅安心」，夫婦二人同時申請，息率會按兩人獲批的總貸款額計算，息率自然較二人分開計更優惠。

此外，中銀香港的「貸合適」亦為二人同時申請提供現金回贈優惠，即使是二人關係只是朋友或情侶，同時申請稅貸，符合指定條件，亦可享有每位400元的現金回贈。

6. 留意優惠期限

揀選稅貸計劃時，亦要留意申請截止日期，部分銀行稅貸優惠期至2020年12月31日，亦有銀行稅貸優惠期至明年1至2月。假如借稅貸主要用途為交稅，就要預早一點申請，因為申請需經過審批，以免因太遲申請錯過交稅期限。

責任編輯：李瑩