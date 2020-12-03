▲ 【大灣區】調查：逾6成在粵港青 較2年前更願意往大灣區發展

最新一份《施政報告》提出「大灣區青年就業計劃」，鼓勵企業聘港青到大灣區工作。有調查發現，64.6%在廣東生活的港青，較兩年前更願意到大灣區內地城市發展，原因包括「大灣區已開放更多便利港人的措施」等。

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香港廣東青年總會聯同香港大學及明匯智庫，抽樣訪問近1,500名年屆15至39歲，分別住在香港或廣東省的香港青年，其中在香港收集到1,009份有效問卷，在廣東收到361份有效問卷。

指當地開放更多便利措施

被問到與兩年前相比，對去大灣區內地城市發展的意願變化，香港問卷中，19.4%受訪者表示「更願意」；27.8%受訪者「更不願意」；5成以上受訪者表示「意願沒有變化」。而在廣東省問卷中，64.6%受訪者表示「更願意」，34.4%受訪者表示「意願沒有變化」，而表示「更不願意」的僅佔1%。

機構又透過綫上訪問，了解港青會否到內地城市發展的原因，其中，願意的港青認為「香港市場較小」、「大灣區已開放更多便利港人的措施」等；不願意者則是對內地的教育、醫療、安全、文化等存有顧慮。

作者：林曉君

責任編輯：吳文曦