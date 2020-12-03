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【自願醫保】VHIS靈活計劃（普通房）創新賠償機制　大眾醫保媲美高端保障？（附預計保障率及保費比較）

保險保障 15:00 2020/12/03

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【自願醫保】VHIS靈活計劃（普通房）創新賠償機制 大眾醫保媲美高端保障？（ 附預計保障率及保費比較） -

慳稅之外　自願醫保升級的保障條款

自願醫保除享有扣稅優惠及劃一的基本條款外，保險公司在靈活計劃中更可加大保障。當中一大特色是保障投保時未知的已有病症，但賠償比率按等候期而定，計劃一般到第4個保單年度才賠足100%賠償額。而安盛智尊守慧在保單生效後，便可賠足賠償額，無須等候期。

另外食物及衞生局規定自願醫保須保障8歲或以後出現或確診的先天性疾病，然而富衛易衛您就在保單生效後第31日起，便為投保時未知的已有病症及先天性疾病提供保障。有兒科教授指出，90%以上的先天性疾病會於1歲前發病，而血友病、白血病亦多於8歲前發病。如果客戶為健康的嬰兒在15日齡時投保（最早投保年齡），嬰兒最快可於出生兩個月左右得此保障；即使之後不幸確診先天性疾病，亦可索償。

【全家投保更慳稅　比較自願醫保家庭優惠：按此

本文談論的是自願醫保普通房計劃，如客戶想提升病房級別，也可選擇半私家房計劃。不過對於想長遠地投保的讀者，亦要考慮將來的保費，一般而言隨着年齡增長及醫療服務的成本上漲，醫療保險保費將按年遞增，在老年時，普通房計劃的保費就相對地負擔得起。

一年內患多次傷病  自願醫保普通房計劃夠唔夠保障？【上一頁

註﹕上述產品資料不包括保單的完整條款（完整之條款載於保單條款中）及受相關計劃之條款及細則約束，有關上述產品特點、保障權益及條款、不保事項及主要產品風險詳情，請參閱相關計劃之網站、產品小冊子及保單條款。

以上資訊由10Life提供，僅供參考及旨在描述產品主要特點，並不是銷售提議。讀者不應單憑此材料而投保。以上資料更新至 2020年11月9日。

【文章來源：10Life；原題：自願醫保﹕創新賠償機制　大眾醫保媲美高端保障？ （比較自願醫保靈活計劃（普通房）），已獲授權轉載。】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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