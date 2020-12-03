▲ 【自願醫保】VHIS靈活計劃（普通房）創新賠償機制 大眾醫保媲美高端保障？（ 附預計保障率及保費比較） -

全數保障、每保單年度每傷病計算的賠償機制 提升一年多病的保障

前文是假設同一保單年度內一次住院傷病所計出的預計保障率。但現實中，大家無法預測傷病持續多久，或者一個保單年度內患多少次傷病。所以，10Life將以更嚴重的個案來分析不同賠償機制。

在第一個保單年度，肝癌及通波仔同年發生，以全數保障的產品於保障方面便有顯著優勢；當中於每保單年度每宗傷病作全數保障的富衛易衛您的預計保障率達100%，客戶就首宗傷病（肝癌）之賠償限額為500,000元，於同一保單年度的另一宗傷病（血管疾病）索償，賠償限額又可重新計算。

相比起兩個傷病於不同年度內發生，當它們於同一保單年度發生時，按細項限額賠償的產品之預計保障率可能更低，預計由客戶承擔之醫療開支介乎25萬至36萬元。因為產品的每個細項限額已限制了索償，就算超出細項限額的開支可訴諸額外醫療保障（SMM），但客戶要留意SMM的限額，並先承擔SMM合資格醫療開支的20%。

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到第二個保單年度，肝癌標靶治療持續。富衛易衛您的每傷病每保單年度保障總額及對訂明非手術癌症治療的額外保障賠償限額，在新一保單年度會分別重設至每保單年度每傷病500,000元及350,000元，所以預計賠償亦有100%；而另一個提供全數保障、每保單年度限額重設的計劃（安盛智尊守慧）的預計保障亦很高 。

其他按細項限額賠償的產品，儘管細項限額於新一個保單年度重設，但第二個保單年度的預計保障率亦明顯不足，預計由客戶承擔之醫療開支約6萬至19萬元。賠償不足是由於訂明非手術癌症治療的賠償限額只得80,000元，加上部分產品的SMM不保訂明非手術癌症治療。

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註﹕上述產品資料不包括保單的完整條款（完整之條款載於保單條款中）及受相關計劃之條款及細則約束，有關上述產品特點、保障權益及條款、不保事項及主要產品風險詳情，請參閱相關計劃之網站、產品小冊子及保單條款。

以上資訊由10Life提供，僅供參考及旨在描述產品主要特點，並不是銷售提議。讀者不應單憑此材料而投保。以上資料更新至 2020年11月9日。

【文章來源：10Life；原題：自願醫保﹕創新賠償機制 大眾醫保媲美高端保障？ （比較自願醫保靈活計劃（普通房）），已獲授權轉載。】