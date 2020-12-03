▲ 企業如何抓緊消費旺季電子商貿商機？

新冠疫情改變了不少人的消費模式，令網上購物成為了新常態。全球電子商貿在疫情來襲之前已在穩步增長，根據研究公司Forrester Analytics的報告，2015年跨境銷售佔電子商貿總額的12%，並預計在2023年增長至17%，銷售額達7,360億美元，可見跨境電子商貿業務的強大發展潛力。而即將到來的聖誕及新年購物高峰期，對電子商貿商戶來說是不可錯失的時機，亦是拓展跨境電子商貿業務的黃金時期。

PayPal最近一項研究顯示，45%的受訪香港電子商貿企業正積極開拓新市場，以填補部份業務下滑的落差。完善的跨境業務策略能有效分散風險，建立更大的潛在客戶群，以平衡緩慢的本地銷售週期。

了解不同市場的消費者購物模式

根據PayPal在新冠疫情期間收集的消費者行爲數據，比起本地消費，全球有多個市場的消費者更傾向進行跨境消費，例如印度、阿聯酋、南非、以色列和哥倫比亞。形成此趨勢的原因不盡相同，可能因為該市場以進口主導、消費者更信任外國電商，或當地購物的選擇有限。在這些市場積極開拓跨境電子商貿業務的同時，我們必需了解其中常見的問題以及應對方案。

例如，73%的印度消費者通常會跨境網購低價格商品，尤其是美容產品、生活用品和時尚產品。然而，由於運費上漲，以致購買意慾下降，使他們最後還是放棄購物車的商品。因此，若要拓展印度市場，提供低價商品和價格相宜的郵遞選項是一大關鍵。

除此之外，歐洲兩大消費市場英國和德國對跨境電商來說亦是消費力相當龐大的市場。例如在疫情期間，兩個市場的網上購物總量錄得大幅增長。然而，在一項由PayPal委託進行的研究發現，相比與印度或以色列，這兩個市場的消費者更喜歡從本地企業，而非跨境網購平台購物。要成功開拓這些市場，電商必須深入了解當地消費者的網上購物習慣及需求。

比起便利性，41%的英國消費者更重視商品的獨特性，反而對價格普遍不太敏感。這對於銷售獨特產品或收藏品的電商來説，節日期間進行禮物促銷也是十分可行的計劃。另一方面，在德國，決定購買的因素主要基於是否能獲得快速免費送貨和退貨，以及付款選項。因此，提供國際快遞服務可以提高對德國消費者的吸引力。

▲ 英國消費者更喜歡從本地企業購物。

了解消費者的付款喜好



除了解當地消費者購物習慣之外，掌握每個市場的付款喜好也同樣重要。英國擁有多樣的付款方式，受消費者歡迎的選項有信用卡、轉帳卡、預付卡、先買後付（Buy Now Pay Later）等。然而在墨西哥和日本，消費者更喜歡在便利店取貨時付款。因此，在電商進入新市場之前，了解消費者的付款喜好和行為是必要的一步。

在亞洲，語言容易做成消費者網上購物的障礙，例如日本和韓國的消費者比較傾向於本地購物。其實在商務網站上提供本地語言和貨幣選擇並不困難，但這通常是電商很容易疏忽的細節。

準備好流動商務策略

制定良好的流動商務（mCommerce）策略對於任何跨境電商也十分重要，尤其是針對亞洲市場的企業。這些市場的消費者整體上比較年輕，並且往往喜愛透過手機使用網路。

流動設備與中國消費者的日常生活息息相關，中國在流動商務產業中領先全球，國內75%的電子商務銷售是在流動設備上進行，使用率以每年36%增長。流動商務亦促進了印度的跨境銷售，三分之一印度消費者會選擇跨境網上購物，而當中84%使用智能手機。

不斷提高的流動設備普及率以及便宜的數據服務計劃促進流動商務和跨境銷售。企業可以通過提供適合使用流動設備瀏覽的網站、僅限使用流動設備或應用程序購買的商品以及流暢的支付體驗來加速增長。

▲ 在中國，流動設備與消費者的日常生活息息相關，

機會是留給有準備的電子商貿企業

疫情正在重塑消費者網上購物和付款的模式。這趨勢為希望擴展到海外市場的企業帶來了令人鼓舞的機會。我們樂見電子商貿企業開始重整銷售策略，並藉着即將來臨的消費黃金時期發展跨境業務。

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