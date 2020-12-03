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【自願醫保】VHIS靈活計劃（普通房）創新賠償機制　大眾醫保媲美高端保障？（附預計保障率及保費比較）

博客 15:00 2020/12/03

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【自願醫保】VHIS靈活計劃（普通房）創新賠償機制 大眾醫保媲美高端保障？（ 附預計保障率及保費比較） -

新冠肺炎下，各行各業均大受打擊，不少打工仔都勒緊褲頭。在醫療保障方面，要用有限預算取得更佳的保障，消費者豈能不多做功課？過去10年，保險公司力推提供全數保障的高端醫療保險，比起過往按細項限額賠償的醫療保險，前者令受保人更加安心，但無自付費（即墊底費）的高端醫保的保費並不低，除非消費者揀設有墊底費的計劃與保險公司分擔風險，從而降低所需的保費。今年，有保險公司在自願醫保靈活計劃（普通房）中加入全數保障的元素，保費具競爭力，而保障亦更趨全面。

自願醫保普通房計劃的賠償機制屢創新

自願醫保靈活計劃（普通房）的定位多為大眾醫保，多數產品都按細項限額賠償，即於住房費、手術費、雜費等各個保障細項均設賠償限額，令索償諸多制肘。10Life計算醫療保險在同一保單年度多個傷病個案的預計醫療保障。圖表1顯示，比較之產品按細項限額賠償的普通房計劃對割痔瘡之小病賠償超過95%，但對大病的保障就明顯不足，如有些產品就需進行手術及標靶治療的肝癌賠償約60%至69%，血液透析只賠償1%至26%。

為釋除客戶對索償的疑慮，有保險公司推出全數保障的自願醫保靈活計劃（普通房），主要受每保單年度保障限額、終身保障限額、每保單年度每傷病保障限額（如適用）及/或其他相關條件所限，不論大小病，10Life的預計醫療保障率皆接近100%，若選AXA安盛的無墊底費計劃（見圖表1），每年保費便要超過8千多元（35歲非吸煙）。

【全家投保更慳稅　比較自願醫保家庭優惠：按此

新賠償機制下　有醫保預計保障率高達100%

最近FWD富衛推出的自願醫保計劃 - 易衛您醫療計劃（標準保障級別：F00051-01-000-01）（「富衛易衛您」），其賠償機制更為創新獨特，按每個保障項目以每保單年度每傷病計算，每傷病每保單年度保障總額為500,000元，限額內全數保障大部分住院及手術開支，且不設每年及終身保障限額。在10Life的評分上，大小病的預計保障率均高達100%。相對於一般只按細項限額賠償的自願醫保計劃，全數保障配合每保單年度每宗傷病計算的賠償機制可提升保障，尤其當客戶於一年內因不同傷病而要住院幾次。對於35歲非吸煙男性客戶，年供保費只需5千多元。

以需進行手術及標靶治療的肝癌為例，富衛易衛您的預計保障率高達100%，因為產品除了每傷病每保單年度保障總額500,000元外，就訂明非手術癌症治療，更設每保單年度每傷病350,000元的額外保障，合共賠償限額為高達每保單年度每傷病850,000元，而產品更保障入院前3次及出院後的20次之門診費用。

至於按細項限額賠償的友邦靈活計劃、保誠靈活計劃、宏利全護航靈活計劃的預計保障率僅約60%，因為（1）訂明非手術癌症治療的賠償限額只有80,000元，（2）產品雖設有額外醫療保障（SMM，Supplementary Major Medical），用來賠償部分超出細項限額的開支，但其SMM卻不適用於訂明非手術癌症治療，故在此例子中，標靶治療的每年賠償限額僅限於基本保障所提供的80,000元。

一年內患多次傷病　自願醫保普通房計劃夠唔夠保障？【下一頁

註﹕上述產品資料不包括保單的完整條款（完整之條款載於保單條款中）及受相關計劃之條款及細則約束，有關上述產品特點、保障權益及條款、不保事項及主要產品風險詳情，請參閱相關計劃之網站、產品小冊子及保單條款。

以上資訊由10Life提供，僅供參考及旨在描述產品主要特點，並不是銷售提議。讀者不應單憑此材料而投保。以上資料更新至 2020年11月9日。

【文章來源：10Life；原題：自願醫保﹕創新賠償機制　大眾醫保媲美高端保障？ （比較自願醫保靈活計劃（普通房）），已獲授權轉載。】

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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