宏利向員工派發320元慈善資助 冀員工善用款項支援弱勢社群

為鼓勵員工傳揚大愛精神，宏利將以#ManulifeActofKindness為主題，向全球35,000位員工，每人提供折合50加元的慈善資助，讓全球各地的員工按自己選擇及意願向有需要人士或機構作出捐款或捐贈物資。宏利旗下逾2,400名香港及澳門員工每人會於12月內收到該筆等值約320港元的慈善資助。

因應港人對健康日益關注，以及社會在第四輪抗疫及健康上的所需支援，宏利特與本港兩個慈善團體設立了捐款項目，鼓勵同樣關注健康的員工善用款項支援弱勢社群。

1.認購「宏利節日健康福袋」捐贈長者：

宏利與香港基督教女青年會（YWCA）合作，在該機構的實用長者家居生活百貨網店安居通（Y Silver Link），推出價值320港元的「宏利節日健康福袋」供宏利員工利用善款認購。福袋設有口罩、消毒洗手液等必要防疫用品；更備有個人保健產品、保暖毛氈和家居運動用品以滿足長者的健康需要。YWCA隨後會將福袋捐贈予基層長者。

2.捐助先天性心臟病患兒童：

宏利員工可透過兒童心臟基金會，將善款直接用於資助未能負擔所需醫療費用的兒童，協助他們購置治療器具，讓他們得到適切治療以延續生命。

責任編輯︰陳啟昌