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12月10日壽星注意！La Famille送戚風小蛋糕

精明理財 10:30 2020/12/03

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12月10日生日之星注意，只要在12月7至10日蒞臨La Famille分店，即可獲一件10cm的戚風小蛋糕！

在換領優惠時，必須向店員出示有效的身分證明文件核對出生日期後，並追蹤Instagram及讚好Facebook。數量有限，送完即止。

此外，優惠必須由生日當事人親身領取。身分證明文件只接受香港身份證或護照，恕不接受其他證明文件或副本。

可先致電分店查詢當天狀況：

  • 中環國際金融中心店 2479 9377
  • 銅鑼灣耀華街店 2472 2989
  • 旺角朗豪坊店 2479 9698
  • 尖沙咀K11購物藝術館店 3188 9034
  • 尖沙咀海港城海洋中心2樓Kiosk 5 3758 2631
  • 鰂魚涌英皇道979號太古坊濠豐大廈1樓Kiosk A 9445 9541
  • 觀塘創紀之城五期apm大堂高層 SP14號舖 6311 1523

撰文：hket小編

欄名 : 消費錦囊

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