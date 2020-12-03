12月10日壽星注意！La Famille送戚風小蛋糕 精明理財 10:30 2020/12/03 分享： 12月10日生日之星注意，只要在12月7至10日蒞臨La Famille分店，即可獲一件10cm的戚風小蛋糕！ 在換領優惠時，必須向店員出示有效的身分證明文件核對出生日期後，並追蹤Instagram及讚好Facebook。數量有限，送完即止。 此外，優惠必須由生日當事人親身領取。身分證明文件只接受香港身份證或護照，恕不接受其他證明文件或副本。 可先致電分店查詢當天狀況： 中環國際金融中心店 2479 9377 銅鑼灣耀華街店 2472 2989 旺角朗豪坊店 2479 9698 尖沙咀K11購物藝術館店 3188 9034 尖沙咀海港城海洋中心2樓Kiosk 5 3758 2631 鰂魚涌英皇道979號太古坊濠豐大廈1樓Kiosk A 9445 9541 觀塘創紀之城五期apm大堂高層 SP14號舖 6311 1523 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 德國寶終極開倉 陳列品示範機1折起 今日 德國寶終極開倉 陳列品示範機1折起 【外賣優惠】今日起堂食至晚上10時限2人一枱 外送平台優惠碼一覽（Deliveroo、foodpanda、Uber Eats） 2020/12/02 【外賣優惠】今日起堂食至晚上10時限2人一枱 外送平台優惠碼一覽（Deliveroo、foodpanda、Uber Eats） 小麻吉滷肉飯外賣優惠 滷肉飯加珍珠奶茶套餐$20 2020/12/02 小麻吉滷肉飯外賣優惠 滷肉飯加珍珠奶茶套餐$20 Green Common主餐牌66折 外賣自取套餐低至38蚊 2020/12/02 Green Common主餐牌66折 外賣自取套餐低至38蚊 茶星人E.Tea旺角好景店 飲品第二杯半價 2020/12/01 茶星人E.Tea旺角好景店 飲品第二杯半價 著數優惠