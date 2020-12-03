12月10日壽星注意！La Famille送戚風小蛋糕

12月10日生日之星注意，只要在12月7至10日蒞臨La Famille分店，即可獲一件10cm的戚風小蛋糕！

在換領優惠時，必須向店員出示有效的身分證明文件核對出生日期後，並追蹤Instagram及讚好Facebook。數量有限，送完即止。

此外，優惠必須由生日當事人親身領取。身分證明文件只接受香港身份證或護照，恕不接受其他證明文件或副本。

可先致電分店查詢當天狀況：

中環國際金融中心店 2479 9377

銅鑼灣耀華街店 2472 2989

旺角朗豪坊店 2479 9698

尖沙咀K11購物藝術館店 3188 9034

尖沙咀海港城海洋中心2樓Kiosk 5 3758 2631

鰂魚涌英皇道979號太古坊濠豐大廈1樓Kiosk A 9445 9541

觀塘創紀之城五期apm大堂高層 SP14號舖 6311 1523

撰文：hket小編