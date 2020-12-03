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譚仔三哥米線外賣自取半價加購小食　永安網店精選貨品低至1折 

精明理財 07:00 2020/12/03

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、譚仔三哥米線：外賣自取半價加購小食

即日起至2020年12月15日，惠顧譚仔三哥米線外賣自取，即可以半價加購小食（優惠價$9買豬脷或豬耳，或$6買青瓜或雲耳），更加$3飲品。

優惠適用於譚仔三哥全線分店及上午11時後，外賣自取優惠已包括小食及飲品之外賣盒費用，優惠飲品不包括特飲、汽水、檸樂及檸碧。米線外賣盒每個將收取 $1，每碗米線 / 薯粉只限換購小食一碟及飲品一杯。外賣優惠不適用於 foodpanda 外賣及外送服務

2、永安網店貨品預購：精選貨品低至1折 

由即日起至2020年12月6日， 永安網店節日優惠預購開始，精選貨品低至1折起 。

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3、爆丼屋：生日優惠惠顧滿4碗丼1碗免費

凡12月生日壽星於爆丼屋惠顧滿4碗丼飯，當中一碗即可免費。優惠只適用於堂食午市時段，丼飯以價格最低一碗為免費。

責任編輯：李瑩

欄名 : 今日優惠精選

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