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【租金津貼】公屋輪候津貼料明年7月起發放　每戶每月最多獲3,850元

理財規劃 17:58 2020/12/02

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【租金津貼】公屋輪候津貼料明年7月起發放　每戶每月最多3,850元 -

《施政報告》提出，擬向輪候公屋超過3年、無領取綜援的合資格住戶，提供現金津貼。運房局向立法會提交文件指，公屋輪候津貼預計由明年6月起接受申請，1人住戶每月可獲1,250元，6人或以上住戶每月可獲3,850元，最快明年7月起發放津貼。

【轉數快周日起接受綁定身份證號碼：按此

合資格2人家庭每月可領2,200元

政府建議公屋輪候現金津貼金額，參考綜緩租津最高金額減半，即60歲以上合資格1人長者每月可獲1,250元，2人家庭每月2,200元，3人家庭每月2,650元，4人家庭每月3,000元，5人家庭每月3,300元，6人或以上家庭3,850元。若家庭中有成員居於公營房屋，或者正領取綜援，將不會被視為合資格成員計算。

當局計劃於明年6月下旬，向所有在明年7月或以前，已輪候公屋超過3年的一般申請住戶，發出津貼計劃通知書和申請表，以及於明年7月下旬，向所有將在2021年8月輪候公屋超過3年的住戶，發出通知書和申請表，如此類推。

合資格且有意申請現金津貼的住戶，需向房署遞交已填妥的申請表以作處理，簡單個案預計需時1至3個月處理，預計明年7月起發放津貼。獲批核申請的現金津貼，將會按月以銀行轉賬形式，發放予合資格申請者╱其關連成員。

計劃將會試行三年，涉及逾80億元開支，估計明年中推行時將有約9萬個住戶受惠。

責任編輯：李瑩

欄名 : 生活理財

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