Netflix驚慄片《The Call︰超時空通話》 遇上殺人魔劇情反轉再反轉

▲ 《The Call：超時空通話》兩女主角為救自己而超時空角力。

由朴信惠和全鐘瑞主演的韓片《The Call︰超時空通話》原定今年3月韓國上映，但受疫情衝擊而改為11月底在Netflix上架，此際碰上戲院停業兩星期，喜歡驚慄片的觀眾就多一個選擇了。

有別於韓劇《解碼追兇》講刑警雙雄透過跨時空通話伸張正義，本片則刻劃兩個相隔20年的時空女子，因為一次通話而種下惡緣，氣氛陰森恐怖，情節意想不到。

▲ 吳英淑一直被巫女繼母關在家中用巫術「醫治」她，以阻她成為殺人魔。（劇照）

韓片《The Call︰超時空通話》講述兩位年輕女子透過電話穿越時空而相識，由最初的交心，逐漸發展成充滿暴力、血腥的恐怖互動。

話說2019年的金書妍（朴信惠飾），其父親早年於火場喪生，她為照顧患病住院母親（金成鈴飾）而獨自搬回郊外大宅，一日她遺失手機，遂拿出荒廢多年的家用無綫電話使用，忽然接到女子吳英淑（全鐘瑞飾）來電求救，聲稱遭養母虐待。

書妍起初以為對方打錯電話，但對方報上的地址，竟是她現時的居住地，她始發現大家居於同一所大宅，只是生活的時空相距20年。

▲ 朴信惠飾演2019年的書妍，早年喪父，與住院的母親關係疏離。（劇照）

5個時間綫分歧

2019年的書妍跟1999年的英淑透過電話對話成為朋友，書妍在大宅找到英淑留下的東西，英淑又見到童年的書妍跟父母一起來大宅睇屋的情況。英淑更曾出手相助，阻止火災發生，救回書妍父親性命，令2019年的書妍終於可以一家三口幸福生活。可是，書妍搜尋新聞得知英淑要面對的處境，英淑為了改變自己的命運，把阻礙她的人一一殺掉，而書妍的性命也岌岌可危。

本片的戲劇張力，在於英淑和書妍每次電話交談，引發的不同決定，都會改變了過去和現在，發展成5條時間綫。劇情轉折多，正是觀看的趣味所在，但觀眾若一不留神，便會覺得複雜混亂。

▲ 全鐘瑞飾演的吳英淑變得狠毒後，令人心寒。（劇照）

母女關係對比

其實編導也用了不同方法去顯示女主角身處的時間綫，好像故事開始時，經歷童年悲劇的書妍是短髮的，及後書妍父親獲救扭轉了歷史，有完整家庭的書妍就長髮示人。另一可留意的就是該大宅的狀況變化，在其中一條時間綫上，因為血案頻生，本來別具風情的大宅甚至變成了廢墟。

除了營造恐怖氣氛外，兩個女主角和母親關係的強烈對照，也是本片重點。書妍對母親最初有誤解、關係疏離，但種種經歷卻令她看到母親對她的愛；至於英淑為何會有殺人的魔性？電影並沒有解釋，令人不禁想到繼母為治療其精神病而施的巫術，會否就是導火綫？

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怪物新人

至於兩位女主角的演出較量也甚可觀，30歲的朴信惠過往演的大都是浪漫愛情劇及電影，近年則轉型，近作《Alive》是喪屍歷險，本片則是驚慄片，情緒起伏頗大。

26歲的全鐘瑞之前在電影《燒失樂園》擔正，令人驚艷的演出令她獲多個最佳新演員獎項提名，今回她的反社會人格殺人魔，絕對令人不寒而慄。其實兩位女主角幾乎全程沒有碰面，導演李忠炫卻營造出儼如鬼片般的詭異和令人如坐針氈的氣氛。

最後，提提大家片尾還會出現另一個結局，可見編導確是花盡心思希望觀眾驚呼。

撰文：胡慧雯