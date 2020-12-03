  • 19°C
香港時間 : 20201203日 (四) 12:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【尊貴戶口】20萬都可以成為尊貴客戶？尊貴理財開戶要求比較

精明理財 12:13 2020/12/03

分享：

【尊貴戶口】20萬都可以成為尊貴客戶？尊貴理財開戶要求比較

恒生銀行針對高資產淨值客戶，推出全新Signature優卓理財，資產要求達800萬港元，入場門檻較高。如果想晉身銀行尊貴戶口客戶，有其他戶口可供選擇嗎？入場門檻又是多少？尊貴客戶可享哪些服務呢？

【恒生推出Signature優卓理財 總行設專屬理財中心：按此

銀行會按客戶資產而劃分不同等級，為尊貴理財客戶提供額外服務。針對高資產值人士，銀行亦有推出專屬的戶口服務，例如恒生近日推出的全新Signature優卓理財，請來郭富城為代言人滙豐尚玉、以及花旗Citigold Private Client以及渣打優先私人理財等，相關戶口的資金要求為780萬至800萬元。

如果資金不足又想享用更多服務，也有「平民級」尊貴理財戶口可以選擇，部分銀行亦有提供一些門檻較低的戶口，如恒生銀行的優進理財及優越理財戶口，入場門檻僅20萬至50萬元。當然，客戶可享用的服務也會較少。

自去年起，不少銀行陸續取消最低結餘服務費，惟部分入場門檻較高的戶口仍維持有關收費，如滙豐卓越理財、花旗Citigold及渣打優先理財等。需要注意的是，即使部分戶口沒有最低結餘服務費，一旦無法滿足有關資產結餘要求，戶口就會自動被降級，不能再享用相關服務及優惠。

尊貴客戶可享甚麼優惠？

銀行一般會為尊貴客戶提供額外服務，如可享高息定存及兌換外幣優惠。以滙豐卓越理財為例，以新資金兌換指定外幣並設立定期存款，可享高達額外1%年利率，總年利率高達9.7%。另外，銀行更會為等級更高的客戶提供個人理財諮詢服務，可享專屬銀行經理及理財團隊提供理財服務。

此外，不少銀行會為尊貴客戶提供證券戶口優惠。由即日起至2021年2月28日，渣打Premium理財新客戶開立股票投資戶口，可享有買入股票交易零佣金優惠。部分銀行更會為尊貴客戶推出特定信用卡，以恒生優越理財World Mastercard為例，持卡人可享私人禮賓服務、機場轎車接送服務及較高的簽帳回贈。

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 生活理財

相關文章

滙豐推多貨幣扣帳卡　支援12種貨幣兼免收手續費
2020/12/01
滙豐推多貨幣扣帳卡　支援12種貨幣兼免收手續費
【離岸戶口】消委會︰開離岸戶口資產結餘要求不一　最高達150萬港元　部分銀行要求客戶親赴當地啟動戶口
2020/11/16
【離岸戶口】消委會︰開離岸戶口資產結餘要求不一　最高達150萬港元　部分銀行要求客戶親赴當地啟動戶口
恒生推出Signature優卓理財　入場門檻800萬　總行設專屬理財中心
2020/12/01
恒生推出Signature優卓理財　入場門檻800萬　總行設專屬理財中心

最新專欄文章 更多

轉數快周日起接受綁定身份證號碼　料可用作出糧用途
2020/12/01
轉數快周日起接受綁定身份證號碼　料可用作出糧用途
滙豐推多貨幣扣帳卡　支援12種貨幣兼免收手續費
2020/12/01
滙豐推多貨幣扣帳卡　支援12種貨幣兼免收手續費
【施政報告2020】擬暫放寬身體健全人士綜援資產要求　豁免計算所有保險計劃之現金價值
2020/11/25
【施政報告2020】擬暫放寬身體健全人士綜援資產要求　豁免計算所有保險計劃之現金價值
【施政報告2020】交通費用補貼計劃及港鐵8折優惠延長
2020/11/25
【施政報告2020】交通費用補貼計劃及港鐵8折優惠延長
【施政報告2020】2元乘車優惠門檻降至60歲　料2021-22年度逐步落實
2020/11/25
【施政報告2020】2元乘車優惠門檻降至60歲　料2021-22年度逐步落實
個人銀行 渣打集團（02888） 恒生銀行（00011） 滙豐控股（00005） 花旗銀行

下一篇文章

12月10日壽星注意！La Famille送戚風小蛋糕
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【施政報告2020】為輪候公屋基層家庭提供現金津貼　料2021年中旬接受申請
【施政報告2020】為輪候公屋基層家庭提供現金津貼　料2021年中旬接受申請
【核酸檢測比較】本港爆發第四波疫情　醫療檢測機構新冠病毒測試收費、時間比較
【核酸檢測比較】本港爆發第四波疫情　醫療檢測機構新冠病毒測試收費、時間比較
Pizza Hut HK狂熱星期三　外賣自取大批優惠價$98
Pizza Hut HK狂熱星期三　外賣自取大批優惠價$98
【核酸檢測比較】醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較（新增全仁醫務中心、亞太醫療中心、medtimes）【不斷更新】
【核酸檢測比較】醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較（新增全仁醫務中心、亞太醫療中心、medtimes）【不斷更新】
【核酸檢測名單】澳門及廣東省收緊港人入境限制 15間政府認可核酸檢測機構價錢、時間比較
【核酸檢測名單】澳門及廣東省收緊港人入境限制 15間政府認可核酸檢測機構價錢、時間比較
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？