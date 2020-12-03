▲ 【尊貴戶口】20萬都可以成為尊貴客戶？尊貴理財開戶要求比較

恒生銀行針對高資產淨值客戶，推出全新Signature優卓理財，資產要求達800萬港元，入場門檻較高。如果想晉身銀行尊貴戶口客戶，有其他戶口可供選擇嗎？入場門檻又是多少？尊貴客戶可享哪些服務呢？

【恒生推出Signature優卓理財 總行設專屬理財中心：按此】

銀行會按客戶資產而劃分不同等級，為尊貴理財客戶提供額外服務。針對高資產值人士，銀行亦有推出專屬的戶口服務，例如恒生近日推出的全新Signature優卓理財，請來郭富城為代言人滙豐尚玉、以及花旗Citigold Private Client以及渣打優先私人理財等，相關戶口的資金要求為780萬至800萬元。

如果資金不足又想享用更多服務，也有「平民級」尊貴理財戶口可以選擇，部分銀行亦有提供一些門檻較低的戶口，如恒生銀行的優進理財及優越理財戶口，入場門檻僅20萬至50萬元。當然，客戶可享用的服務也會較少。

自去年起，不少銀行陸續取消最低結餘服務費，惟部分入場門檻較高的戶口仍維持有關收費，如滙豐卓越理財、花旗Citigold及渣打優先理財等。需要注意的是，即使部分戶口沒有最低結餘服務費，一旦無法滿足有關資產結餘要求，戶口就會自動被降級，不能再享用相關服務及優惠。

尊貴客戶可享甚麼優惠？

銀行一般會為尊貴客戶提供額外服務，如可享高息定存及兌換外幣優惠。以滙豐卓越理財為例，以新資金兌換指定外幣並設立定期存款，可享高達額外1%年利率，總年利率高達9.7%。另外，銀行更會為等級更高的客戶提供個人理財諮詢服務，可享專屬銀行經理及理財團隊提供理財服務。

此外，不少銀行會為尊貴客戶提供證券戶口優惠。由即日起至2021年2月28日，渣打Premium理財新客戶開立股票投資戶口，可享有買入股票交易零佣金優惠。部分銀行更會為尊貴客戶推出特定信用卡，以恒生優越理財World Mastercard為例，持卡人可享私人禮賓服務、機場轎車接送服務及較高的簽帳回贈。

責任編輯：曹佩鈞