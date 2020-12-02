▲ 【MPF】強積金總資產料2040年升至4萬億元 平均每戶結餘近140萬元 - 香港經濟日報

強積金（MPF）推行20年，現時強積金總資產規模已追過1萬億元。香港精算學會推算，至2040年，香港強積金資產總規模將會介乎3.6萬億至4.1萬億元，屆時每名打工仔平均帳戶結餘將有140萬元。該會經估算假設，在未來20年，強積金的扣除收費後回報率有4%。

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2040年強積金資產總規模升至4萬億元

香港精算學會發表《2020-2040年強積金市場規模預測》研究報告，推測2040年的強積金市場規模將達3.6萬億至4.1萬億元，幾乎是2019年的4倍。專責小組預計，2027年前後強積金市場規模將達2萬億元，2037年前可望達至3萬億元。

該研究預計，在2040年之前，每名強積金成員平均帳戶結餘將接近140萬元。該會按照不同階段開始供款的打工仔推算有關數字，假設一名打工仔於20歲時開始供款，若平均每月供款1,700元，平均淨回報率4%，於65歲退休時，其強積金戶口價值可達250萬元。實際結果將取決於一些不確定因素，包括經濟狀況、人口統計、監管變數、僱員及僱主的習慣和取態等。

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建議考慮提升供款入息上限

香港精算學會理事會成員王玉麟表示，過往強積金推出首10年的基金收費率偏高，直至最近基金收費下調至1.4%，相信未來收費率將會繼續下調，變相扣除收費後回報率會因而提升。他指，現時與過去20年的息口環境有改變，利率下調令債券的長期回報減少，因此認為假設未來20年扣除收費後的回報率4%屬合理。



王玉麟指，現時強積金供款入息上限是3萬元，長遠應考慮提升上限，否則強積金儲蓄會不足以讓市民退休。他認為，若能增加強積金產品種類，令打工仔能藉以分散投資來增加投資回報是好的做法，但認為若容許市民提早提取供款解決經濟困難，將令20年後戶口平均結餘減少至低過140萬元，或影響打工仔退休部署。

責任編輯：李瑩