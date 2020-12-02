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【投資加拿大】加拿大擬向海外置業人士徵稅　料明年春季推行

美加 15:44 2020/12/02

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【投資加拿大】加拿大擬向海外置業人士徵稅　料明年春季推行

加拿大是港人熱門移民國家之一，更有不少人在當地投資物業。不過，由於海外買家的置業需求熾熱，令當地樓價急升，樓價炒高更導致不少加拿大人難以負擔。為了協助當地人置業，加拿大政府打算向海外置業人士徵收稅項，有關措施預計將於明年3至4月推出。

【加拿大新政策 合資格港人可申請3年工作簽證：按此

料明年春季推出

據《路透社》報道，加拿大政府周一公布的財政文件提及打算向海外置業人士徵收稅項，但沒有透露更多詳情。有消息人士透露，有關措施將會在明年春季的3至4月推出。

加拿大政府亦在秋季文件中提及，由於海外投資者置業需求令當地樓價急升，不少加拿大人都無法負擔。根據加拿大地產商會（The Canadian Real Estate Association）數據，在過去10年，加拿大的樓價上升了88.3%，與去年同期相比，10月的樓價則上升了10.9%。

【溫哥華衣食住行費用一覽：按此

其實，加拿大之前已經有推出類似的措施，加拿大卑詩省（British Columbia）及安大略省（Ontario）部分地區會向海外買家徵收15%至20%的稅項。這些措施有助遏抑樓市的投機活動，令樓價有所回落。

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 海外置業

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