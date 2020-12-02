【移居海外】疫情下全球「如何移居外國」搜尋量增　邊個國家最受歡迎？

▲ 疫情下全球「如何移居外國」搜尋量增 邊個國家最受歡迎？ -

新冠肺炎全球大流行，考驗各國家及地區政府應對疫情的能力。疫情期間，不少國家採取封城措施防疫，嚴重打擊當地經濟，或令不少人萌生轉換生活環境的想法。有調查發現，疫情下全球「如何移居外國」搜尋量增加，顯示愈來愈多人有意移居海外，當中以移居加拿大最受追捧。

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移居加拿大最受追捧

跨國滙款平台Remitly發表調查指，愈來愈多人有意移居外國，從2020年1月到2020年10月，全球Google搜索「如何移居外國」（how to move abroad）的搜索量就增長了29%。Remitly透過分析全球搜索數據，按各國或地區平均每月搜索有關移居外國的常用關鍵字，了解全球101個國家或地區的居民最想移居的目的地，列出受歡迎的移居國家排名。

調查發現，對於有意移居外國的人而言，最受歡迎的是加拿大，有多達30個國家的人民列加國為移居首選地；排名第二位的日本，有13個國家的人民列為移居首選地；其次則為西班牙，有12個國家的人民列為移居首選地，排名第四及第五位分別為德國及卡塔爾。

為何加拿大會受多國人民追捧？調查指，在全球和平指數中，加拿大是最安全的居住地之一，並以低失業率和多元化的移民途徑而著稱，加上當地人民友善，風景優美，集合多個優點，自然吸引不少人有意移居當地。

最受歡迎移居國家排名

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最受歡迎移居國家 排名 國家 列為移民首選的國家數量 1 加拿大 30 2 日本 13 3 西班牙 12 4 德國 8 5 卡塔爾 6 6 澳洲 5 7 瑞士 4 8 葡萄牙 3 9 美國、英國 2 資料來源：Remitly

責任編輯：李瑩